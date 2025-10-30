鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-30 01:30

綜合外媒周三 (29 日) 報導，美國通用汽車 (GM) 因電動車市場需求降溫及政策調整，宣布縮減電動車與電池產能，並在美國多座工廠裁員。該公司表示，短期電動車採用速度放緩，加上法規環境變動，促使通用汽車重新調整產能布局，以提升美國製造的韌性。

電動車需求降溫！通用汽車裁員逾千人、工廠減班生產(圖：REUTERS/TPG)

通用汽車證實周三起在密西根底特律的電動車工廠裁撤約 1,200 名員工，在俄亥俄州的 Ultium Cells 電池廠再裁 550 人，此外，該廠還有約 850 名臨時工面臨無薪停工。

‌



與此同時，位於田納西州的 Ultium 電池廠也將暫時裁撤約 700 名員工。該公司並計劃自明年 1 月起暫停俄亥俄與田納西兩處電池產線，預期 2026 年年中恢復營運，期間將進行設備升級。

生產方面，通用汽車將自明年 1 月起把底特律電動車工廠調整為單一班次，較目前的雙班制縮減產量約五成。該廠目前生產雪佛蘭 Silverado、GMC Sierra 電動皮卡，以及凱迪拉克 Escalade IQ 與悍馬 SUV 等大型電動車車款。

市場面來看，聯邦政府祭出最高可達 7,500 美元的電動車購車抵減措施已於 9 月底終止，導致消費者急於在退場前購車，但期後需求恐明顯趨緩。通用汽車先前曾公布今年第三季電動車銷量較去年同期成長逾一倍，但聯邦補助取消與法規放寬排放標準，正使市場動能轉弱。

通用汽車財務長雅各布森 (Paul Jacobson) 近日受訪時指出，公司依然看好電動車前景與競爭力，但必須進行成本結構調整，使電動車生產成本下降。

通用汽車第三季財報中已因電動車布局不如預期而提列 16 億美元費用，顯示正在重新評估產能與製造策略。該公司上周亦宣布在底特律全球技術園區裁撤逾 200 名工程師等白領員工，以配合重組。