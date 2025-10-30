台股到兩萬八還要衝？專家看多方仍強 留意個股「高檔出場訊號」

財管中心 2025-10-30 09:26

輝達執行長黃仁勳在 GTC 大會的演說釋出利多消息，激勵美股創新高，台股今 (29) 日延續攻勢跳空開高，電子權值股台積電、鴻海創新高，帶動大盤一路開高走高，終場收在 28294 點，上漲 345 點，漲幅 1.24%，成交金額落在 5789 億元，市值突破新台幣 91 兆元。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董指出，目前《鉅亨贏指標》顯示大盤為突破訊號第 17 天，整體多方仍然占主導優勢! 投資人唯獨要留意洗盤力道過強的風險。

台股到兩萬八還要衝？

J 董分析，大盤自 9 月初就沿著 10 日線上漲，上周二走高後的回檔也離短期均線仍有距離，且都是收紅 K 棒，顯示下跌後的買盤不弱，大盤目前為《贏指標》突破第 17 天，周贏指標是突破第 24 周，多方型態目前依舊強勢，在「驚驚漲」的情況下，投資人更要密切注意本身持股是否出現回檔跡象，即時減碼或出場。

J 董建議，回檔訊號可關注《贏指標》選股策略當中的「偏強減碼股」或是「高檔出場訊號」，當持股出現在名單當中，就要考慮減碼出場，多方部分，則可以關注「偏強機會股」當中，剛突破不久的個股，有機會持續走高。



今日強勢族群以台積電、鴻海、廣達等電子權值股領漲，其餘電子類股漲跌互見，弱勢族群則以玻璃、生技、水泥等類股為主，籌碼面部分，三大法人合計買超 111 億元，其中外資回補 71.88 億元，自營商買超 86.13 億元，投信賣超 47 億元。