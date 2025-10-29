Fed降息成定局！ETF單週流入12.6億 投資級債受惠 00982B、00970B近3月漲8%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-29 16:38

‌



美國聯準會 (Fed) 明（30）日將召開聯邦公開市場委員會 (FOMC)，市場高度預期將宣布降息 25 個基點 (1 碼)，利率目標區間下調至 3.75%-4.00%。在通膨數據趨於穩定及勞動市場降溫的宏觀背景下，債券市場的資金流向顯示投資人提前佈局，單週資金流由淨流出轉為淨流入 12.6 億元，國內的 FT 投資級債 20+ 及新光 BBB 投等債 20 + 近三個月報酬率皆超過 8%。

Fed降息成定局！ETF單週流入12.6億 投資級債受惠00982B、00970B近3月漲8%。（圖：shutterstock)

根據 CMoney 最新統計，截至 10 月 28 日，整體債券型 ETF 上週資金動能雖仍小幅淨流出 7.5 億元，但流出規模已較前一週大幅收斂 172.3 億元，顯示市場悲觀情緒正快速消退。

‌



值得注意的是，投資級債券近三個月報酬率達 8.4%，ETF 成為資金回補的主要標的，單週資金流由前週的淨流出，強力逆轉為淨流入 12.6 億元，一來一往資金動能改善幅度達 92.4 億元，反映出法人機構在利率政策轉向預期下，已開始執行戰略性的債券部位回補。

降息預期確立，對利率變動最為敏感的長天期債券成為最大受惠者，其資本利得潛力帶動相關 ETF 績效領先。其中，FT 投資級債 20+ (00982B-TW) 近週上漲 1.8%，近三個月報酬率高達 8.0%，表現最為突出。新光 BBB 投等債 20+ (00970B-TW) 亦有 1.7% 的週漲幅，表現不分軒輊。

富蘭克林華美投信分析，Fed 主席鮑爾日前已暗示量化緊縮 (QT) 政策將告一段落，加上 9 月核心 CPI 數據低於預期，顯示通膨風險受控，為 Fed 啟動降息循環掃除最後障礙。

受降息預期推動，美國債市本週呈現區間盤整格局，各期限殖利率普遍小幅下滑。紐約債市 28 日尾盤時，對 Fed 貨幣政策較為敏感的 2 年期公債殖利率下跌不到 1 個基點至 3.488%；指標性的 10 年期公債殖利率略跌逾 1 個基點至 3.978%；長天期指標 30 年期公債殖利率走跌逾 2 個基點至 4.545%，跌幅相對較深，反映市場對長期利率下行的預期更為強烈。

市場分析師表示，長天期債券具備較高的存續期間，在利率下行週期中，不僅能提供穩定的票息收益，更能創造可觀的資本利得空間。而投資級債券發行企業體質穩健，信用違約風險極低，在市場對經濟「軟著陸」預期升溫的環境下，成為兼具防禦與攻擊性的核心資產。

儘管美股與台股指數續創歷史新高，本週大型科技股財報將成為市場焦點，但專家提醒，投資人仍須留意美國政府關門風險、主權信用評等壓力等潛在變數。建議在投資組合中納入防禦性資產以分散風險，而長天期投資級債券 ETF 在利率政策轉向的背景下，配置價值已然浮現。

表：近期投資級債券 ETF 績效

代號 股票名稱 收盤價

(元) 近一周績效 (%) 近 1 月績效 (%) 近 3 月績效 (%) 00982B FT 投資級債 20+ 10.2 1.8 2.6 8.0 00970B 新光 BBB 投等債 20+ 9.7 1.7 2.8 8.4 00948B 中信優息投資級債 9.7 1.6 2.7 8.0 00942B 台新美 A 公司債 20+ 14.8 1.4 3.1 8.3 00959B 大華投等美債 15Y+ 9.7 1.4 2.1 7.5 00966B 統一 ESG 投等債 15+ 14.4 1.3 2.7 8.1 00937B 群益 ESG 投等債 20+ 15.3 1.3 2.5 8.0 00980B 台新特選 IG 債 10+ 9.7 1.3 2.3 7.5 00950B 凱基 A 級公司債 14.4 1.1 2.6 7.1 00957B 兆豐 US 優選投等債 14.0 1.1 2.7 7.9 00968B 元大優息投等債 9.5 0.6 2.3 7.6

資料來源：CMoney 資料日期：10/28