鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-29 11:51

幣圈本周最大消息莫過於川普政府特赦幣安 (Binance) 創始人趙長鵬，川普甚至公開表示支持態度，比特幣股價再受激勵，一度突破 11.5 萬美元，大量持有比特幣的微策略則再度出手買進、IBM 宣布推出數位資產平台，以協助金融機構或企業建立區塊鏈服務，加密貨幣市場正向訊號頻出，激勵國泰全球數位支付服務 ETF(00909-TW) 股價表現，00909 近 6 個月報酬 65.65%，位居 9 月份公會資料統計全台跨國投資指數股票型產業類第一名，振奮股民情緒。

川普一聲特赦點火幣圈行情 00909近半年飆漲66%。(圖：shutterstock)

國泰全球數位支付服務 ETF 經理人楊庭杰表示，00909 追蹤的「Solactive 全球數位支付服務指數」鎖定「數位支付」、「數位資產發行」、「數位資產軟體」、「數位資產基礎建設」等趨勢產業，涵蓋加密資產、區塊鏈等數位經濟的行業要角，成分股緊扣數位資產題材，在全台三百多檔 ETF 中深具特色，是一般散戶及投資大眾有意參與幣圈或加密資產行業投資的重要標的。

觀察 00909 的產業分布，其中有近 4 成為比特幣儲備商及礦商，舉凡 Microstrategy、Marathon、Cleanspark 及 RIOT 都是成分股，16% 左右是交易所及穩定幣發行相關，知名的 Coinbase、SBI Holding、Robinhood 和 Circle 都是成分股，另有 3 成聚焦在數位支付，包括 Visa、Mastercard、Paypal、Block 等，基金共有 30 檔成分股，替投資人精準打包數位資產生態系。

楊庭杰指出，自川普上任以來，每次發言或政策都是市場重要風向球，儘管川普對各國關稅政策反覆不定，但本人及其家族對於加密資產的力挺態度始終不變，川普家族也因推出迷因幣帶來巨額收入，可以說未來主宰全球趨勢發展的除了 AI 主流之外，另一大勢力就是加密資產迎來全新時代的大浪潮，川普就是加密產業的最大加速器。

不過，對於台灣投資人來說，比特幣、乙太幣、泰達幣、甚至狗狗幣，還有近期台灣金融業對於是否發行穩定幣的評估討論等等，幣種過多認識不易，繁複的交易流程更是讓人怯步，目前全台僅有國泰全球數位支付服務 ETF 是極少數主攻數位資產供應鏈的 ETF，自 2022 年 7 月 13 日掛牌以來，已累積超過 3 年的表現讓投資大眾檢視，其 1 年報酬率 58.72%、 2 年報酬率 170.94%、3 年報酬率 198.45%，在同類型基金中表現名列前茅。