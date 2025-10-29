鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-29 16:00

‌



隨著特斯拉 (TSLA-US) 股東大會臨近，董事長丹霍姆（Robyn Denholm）接受採訪時透露，如果股東否決了執行長馬斯克的 1 兆薪酬方案，並導致其離職或大幅降低參與度，特斯拉已準備好「B 計畫」，最有可能從內部任命新的執行長，以確保有序過渡。

特斯拉董事長：已擬妥B計畫 備戰「無馬斯克」時代

丹霍姆表示，公司在內部人才培養方面擁有強大的管理梯隊，以應對這一不確定性。

丹霍姆本週稍早致信股東，警告若馬斯克的薪酬方案未獲批准，公司將面臨失去其獨特才能和遠見的風險。此薪酬計畫是一個為期十年的巨額股權獎勵方案，設定了 12 個充滿挑戰的分階段目標。若馬斯克能完全達成，將獲得 12% 的公司股票，使其總持股比例從目前的約 12.8% 提升至約 25%。

馬斯克本人曾在社群媒體上公開表示，將持股比例提升至 25% 是必要的平衡點，旨在「確保戰略方向，又不會多到無法被罷免」，並提到此舉是為了避免「激進股東聯合行動，可能把我趕出自己創立的公司。」

然而，該計畫面臨著兩大知名股東顧問公司 ISS 和 Glass Lewis 的反對建議。反對理由包括薪酬金額過於龐大、董事會缺乏獨立性，以及對現有股東手中的股權造成嚴重稀釋。

「有序過渡」策略

儘管薪酬計畫通過的機率目前仍較高，但丹霍姆強調，鑑於許多被動投資者（如 ETF 投資者）可能傾向於遵循諮詢公司的建議，公司「不能掉以輕心」，必須積極爭取股東支持。

丹霍姆證實，她已與馬斯克直接溝通，若薪酬方案未能通過，她「毫不懷疑他極有可能退出公司事務，或明顯降低在特斯拉業務中的參與度。」

為了應對此關鍵風險，丹霍姆說明了特斯拉的接班人計劃。她表示，若啟動「B 計畫」，為確保有序過渡，最可能的情況是由公司內部人選接任，但也同時指出，不排除考慮外部候選人的可能性。

她特別提及公司刻意培養內部人才的策略，例如朱曉彤（Tom Zhu）等人在公司多個職位上的輪換經驗，證明了公司具備深厚的管理儲備。