超越北上廣深！中國最愛買特斯拉Model Y城市易主

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-29 04:00

某頭部資訊平台最近公布的上險量數據顯示，9 月中國青島賣出 2,915 輛特斯拉 (TSLA-US) Model Y，超越北上廣深杭等城市，成為這個爆款車型銷售最熱門城市。

據《第一財經》周二（28 日）報導，這也是半年來，青島第一次登頂特斯拉 Model Y 城市銷量榜榜首。

數據顯示，青島此前並非 Model Y 熱門城市，近半年 Model Y 的銷量並不亮眼，其中 4、5、7、8 四個月份的銷量加起來也只有 1,657 輛，6 月份情況稍好，當月賣了 1,538 輛，在全國城市中排名第二。

與其他熱銷新能源車型相比，Model Y 的城市排名變動較大，一般排在前列的城市包括上海、杭州、北京、成都等，但經常會出現某個月某個城市的銷量異常大增，比如今年 7 月，寧波 Model Y 上險量超過 3,000 輛，排在熱銷城市第一。

中國汽車流通協會專家委員會專家委員李顏偉表示，特斯拉地方銷量的較大波動，主要是受當地補貼影響，甚至會根據補貼情況推薦用戶集中到某個城市成交。

6 月份，青島推出汽車消費補貼，消費者在青島市購買人民幣 10 萬元以上的乘用車新車，可憑在青首保保單申領新車首保消費補貼。

其中，保險費合計金額在 4,000 元（含）至 5,000 元的每輛補貼 4,000 元；保險費合計金額在 5,000 元（含）至 6,000 元的每輛補貼 5,000 元，依此類推，最高補貼 8,000 元。

一位青島特斯拉銷售人員證實了上述消息，她說，6 月份和 9 月份青島都有針對新能源車的保險補貼。

她還表示，本月青島已經沒有相關補貼政策，建議消費者可以去南京或西安購買，享受當地補貼政策。