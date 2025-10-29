〈智慧能源週〉FEOC明年生效 元晶搶美國市場缺口 明年營運優今年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-29 13:57

‌



太陽能模組廠元晶 (6443-TW) 今 (29) 日表示，外國關切確實體 (FEOC, Foreign Entity of Concern) 即將在明年 1 月 1 日正式生效，現階段已有眾多美國客戶上門洽談，目前正在驗證中，看好明年美國市場潛力，預期 1 月將正式出貨。

FEOC明年生效 元晶搶美國市場缺口 明年營運優今年。(業者提供)

元晶指出，截至今年底，國內與海外銷售比重約為 2 比 1，預計明年隨著美國、日本等地出貨增加，2026 年海外銷售比重將進一步提升，整體營運也將優於今年。

‌



元晶表示，美國去年太陽能裝置量高達 50GW，即便川普政府補助政策提前結束，市場需求仍維持在約 30GW 以上的規模。不過，目前美國當地電池產能僅約 2GW，遠低於市場需求，且美國過去多仰賴東南亞供應鏈，如柬埔寨、馬來西亞等地供貨，但在美國禁令限制下，市場出現供應缺口，許多業者轉向尋求台灣合作。

元晶強調，公司目前電池產能約 1GW，雖不考慮短期赴美設廠，但在 FEOC 法令預計於明年生效的背景下，台廠可望成為美系買家的合作對象。元晶預期，隨著客戶認證完成，明年起可望出貨美國市場量能可望放大，營收與獲利皆有望成長。