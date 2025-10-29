〈智慧能源週〉茂迪拿下日本新訂單 動能延續至明年全年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-29 12:22

太陽能模組業者茂迪 (6244-TW) 總經理葉正賢今 (29) 日表示，公司持續深化差異化布局策略，已拿下日本屋頂利基型產品訂單，該筆訂單動能可望延續至 2026 年全年，對於第三季獲利樂觀看待。

茂迪總經理葉正賢。(鉅亨網記者魏志豪攝)

葉正賢坦言，全球太陽能產業罕見在新技術轉換期面臨獲利壓力，中國廠商普遍陷入虧損，但當地已實施自律政策，預期價格不會再有下跌的情況，不過上漲也很難。而茂迪憑藉專注高階技術與特殊應用市場的策略，維持穩健獲利動能。

茂迪指出，過去台灣與海外出貨比重約為五五波，今年因接獲日本訂單，目前已陸續出貨，預期海外出貨比重將提升至 65%，除了日本外，也持續布局歐洲及東南亞。公司強調，台灣製造業若僅靠標準品難以與紅色供應鏈競爭，因此茂迪持續走「差異化」路線，透過技術與應用創新來開拓新市場。

台灣今年太陽能裝置量僅約 740MW，但茂迪在 TOPCon 技術上領先同業，並已在國內市場初嚐甜頭，看好第四季營運延續動能，明年全年也預期有不錯表現。

茂迪此次於 Energy Taiwan 2025 展出多款創新模組，聚焦三大技術亮點，防眩光太陽能板、勻光式透光模組與防冰雹的可彎曲模組，其中，採用獨家防眩技術，總反射率低於 1%，有效降低鏡面反射與光害風險，特別適用於機場、公路、鐵路與住宅區等光敏感場域。