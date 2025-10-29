鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-29 15:58

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (29) 日宣布，與日本 IT 解決方案供應商 StellarLink 達成合作，共同推出採用 E Ink Spectra 6 全彩電子紙顯示技術的永續數位看板解決方案。

元太攜手StellarLink 拓展日本電子紙看板市場。(圖：元太提供)

StellarLink 將推出兩款新產品，日本國產 A2 尺寸電子紙看板 J-Poster，以及友達 (2409-TW) 旗下達擎製造的 31.5 吋的大尺寸電子紙看板 aecoPost。兩項產品均採用元太 E Ink Spectra 6 技術，專為商用及公共資訊顯示應用所設計。

元太表示，憑藉 StellarLink 在系統整合方面的專業與強大的客戶網絡，將進一步拓展日本電子紙看板市場，且日本對永續發展的高度重視，對於低功耗顯示技術具有高度需求，雙方將攜手共同推動高效節能數位看板應用。

J-Poster 與 aecoPost 具備極低耗電、鮮明色彩與抗反光等優勢，適用於任何光源環境，產品設計輕薄、支援遠端內容管理，可靈活部署於零售店面、交通轉運站、校園、博物館或飯店等場域，取代傳統 LCD 或 LED 看板。