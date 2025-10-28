日本公布4000億美元初步對美投資計畫 核能與AI成重點！川普稱豐田將投資100億美元
鉅亨網編譯王貞懿
「去買豐田吧！」美國總統川普周二 (28 日) 表示，豐田汽車 (TM-US) 將在美國投資 100 億美元設廠。根據《華爾街日報》報導，日本財務省同日公布投資細節，承諾對美 5500 億美元投資中，將有高達 4000 億美元用於能源、AI 與關鍵礦物等領域。
根據文件，日、美兩國政府強烈期待推動有助強化雙方供應鏈的商業項目。這些項目適用於東京去年九月同意的 5500 億美元戰略投資，作為美國降低日本商品關稅的交換條件。
不過，這筆承諾投資的具體結構，一直是不確定因素。
日本首席貿易談判代表赤澤亮正 (Ryosei Akazawa) 先前表示，東京將配合在美國境內建立關鍵經濟安全領域的供應鏈，同時也讓日本受惠。
雖然缺乏細節，但文件凸顯 AI 與能源安全的重要性。隨著 AI 推升電力需求，預計有超過 3000 億美元將用於能源項目，包括核電計畫。
科技巨頭正推動重振核能產業，以供應耗電的 AI 產業。Google(GOOGL-US)本周表示將與 NextEra Energy 合作，重啟愛荷華州一座核電廠，亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 與 Meta(META-US) 也宣布類似計畫。
日美投資概要也涵蓋建立 AI 生態系統所需的材料與零組件，包括銅。提到的潛在項目包括，生產中國主導的關鍵電動車電池材料的設施，以及價值高達 1000 億美元的西屋電氣核反應爐與小型模組化反應爐建設，可能涉及三菱重工、東芝集團與 IHI。
另一份聲明中，核能公司西屋電氣、Cameco 與 Brookfield Asset Management 宣布與美國政府建立戰略夥伴關係，將在美國各地興建至少 800 億美元的新反應爐。
