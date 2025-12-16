美光學雷達廠Luminar聲請破產保護 股價血崩超60%
鉅亨網編譯羅昀玫
美國光達 (LiDAR) 設計商 Luminar 科技在經歷數月裁員、高層離職，以及與最大客戶 Volvo 的法律糾紛後，週一 (15 日) 已聲請第 11 章破產保護。
在啟動第 11 章程序前，Luminar 已同意以 1.1 億美元現金，將子公司 Luminar 半導體出售給量子運算公司 (Quantum Computing)，但仍須在法院監督的出售流程中接受是否有更高或更優條件的出價。
Luminar 半導體並未被列為本次第 11 章破產案件的債務人，其營運預期不會受到破產程序影響。
破產程序進行期間，Luminar 預期將持續營運，並與供應商及合作夥伴密切合作，以將干擾降至最低，同時維持其 LiDAR 硬體與軟體產品的交付，但公司也坦言，在相關流程完成後，Luminar 將不再以現行形式存續。
Luminar 執行長 Paul Ricci 聲明寫道，董事會在全面評估各項可行方案後，認定由法院監督的出售流程，是為公司、債權人與其他利害關係人爭取最大價值的最佳選擇。
他強調，管理團隊在推動破產重整期間，仍將優先確保產品品質、可靠度與客戶服務水準。
Luminar 聲請破產保護消息傳出後，為這家近一年深陷經營動盪的自駕感測器業者寫下關鍵轉折點。
Luminar (LAZR-US) 週一開盤後隨即斷崖式跳水，收盤慘崩 60.82% 至每股 0.35 美元。
根據破產文件，Luminar 申報資產介於 1 億至 5 億美元之間，負債則高達 5 億至 10 億美元。其中包括積欠 Scale AI 約 1,000 萬美元，以及欠 Applied Intuition 超過 100 萬美元的款項，凸顯公司在資金與營運層面所承受的沉重壓力。
Luminar 2020 年透過反向併購上市時，市值一度超過 30 億美元，曾被視為自駕車光達技術的代表性企業之一。
然而，今年 5 月，公司創辦人 Austin Russell 因涉及商業行為與道德規範調查，突然辭去執行長職務，但仍保留董事席次。10 月，Russell 成立 Russell AI Labs，並嘗試提出全面收購 Luminar 的構想。
Russell AI Labs 發言人指出，Russell 仍計畫在破產程序中競標 Luminar 剩餘資產。
該發言人指出，過去數月，在部分關鍵利害關係人邀請下，Russell AI Labs 曾與一家大型科技公司合作，向 Luminar 提出替代方案，希望為公司提供發展出路並維護股東價值，但最終未被採納。
營運層面上，Luminar 今年已第二度裁員，累計裁減約 25% 人力，財務長離職，多項貸款出現違約情形，美國證券交易委員會 (SEC) 亦對公司展開調查。公司 10 月在一處辦公據點遭遇驅逐訴訟，並於 11 月提前終止另一處租約。
Luminar 業務面臨的最大衝擊，來自於 11 月 Volvo 取消一項已執行五年的合作合約。Volvo 為 Luminar 的早期支持者，也是今年最大的客戶。Luminar 已就合約終止對 Volvo 採取法律行動，同時亦遭負責製造光達感測器的代工廠提出求償。
