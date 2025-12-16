鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-16 06:52

美國光達 (LiDAR) 設計商 Luminar 科技在經歷數月裁員、高層離職，以及與最大客戶 Volvo 的法律糾紛後，週一 (15 日) 已聲請第 11 章破產保護。

美光學雷達廠Luminar聲請破產保護 股價血崩超60% (圖：shutterstock)

在啟動第 11 章程序前，Luminar 已同意以 1.1 億美元現金，將子公司 Luminar 半導體出售給量子運算公司 (Quantum Computing)，但仍須在法院監督的出售流程中接受是否有更高或更優條件的出價。

Luminar 半導體並未被列為本次第 11 章破產案件的債務人，其營運預期不會受到破產程序影響。

破產程序進行期間，Luminar 預期將持續營運，並與供應商及合作夥伴密切合作，以將干擾降至最低，同時維持其 LiDAR 硬體與軟體產品的交付，但公司也坦言，在相關流程完成後，Luminar 將不再以現行形式存續。

Luminar 執行長 Paul Ricci 聲明寫道，董事會在全面評估各項可行方案後，認定由法院監督的出售流程，是為公司、債權人與其他利害關係人爭取最大價值的最佳選擇。

他強調，管理團隊在推動破產重整期間，仍將優先確保產品品質、可靠度與客戶服務水準。

Luminar 聲請破產保護消息傳出後，為這家近一年深陷經營動盪的自駕感測器業者寫下關鍵轉折點。

Luminar (LAZR-US) 週一開盤後隨即斷崖式跳水，收盤慘崩 60.82% 至每股 0.35 美元。

根據破產文件，Luminar 申報資產介於 1 億至 5 億美元之間，負債則高達 5 億至 10 億美元。其中包括積欠 Scale AI 約 1,000 萬美元，以及欠 Applied Intuition 超過 100 萬美元的款項，凸顯公司在資金與營運層面所承受的沉重壓力。

Luminar 2020 年透過反向併購上市時，市值一度超過 30 億美元，曾被視為自駕車光達技術的代表性企業之一。

然而，今年 5 月，公司創辦人 Austin Russell 因涉及商業行為與道德規範調查，突然辭去執行長職務，但仍保留董事席次。10 月，Russell 成立 Russell AI Labs，並嘗試提出全面收購 Luminar 的構想。

Russell AI Labs 發言人指出，Russell 仍計畫在破產程序中競標 Luminar 剩餘資產。

該發言人指出，過去數月，在部分關鍵利害關係人邀請下，Russell AI Labs 曾與一家大型科技公司合作，向 Luminar 提出替代方案，希望為公司提供發展出路並維護股東價值，但最終未被採納。

營運層面上，Luminar 今年已第二度裁員，累計裁減約 25% 人力，財務長離職，多項貸款出現違約情形，美國證券交易委員會 (SEC) 亦對公司展開調查。公司 10 月在一處辦公據點遭遇驅逐訴訟，並於 11 月提前終止另一處租約。