鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-22 19:10

英國國家統計局 (ONS) 周三 (22 日) 公布，英國通膨率意外維持穩定。這一發展，加上食品成本下降，使得市場對於英國央行 (BOE) 將在年底前降息的預期大幅升溫。

英國通膨意外持穩 9月年增率3.8% 降息預期升溫

9 月份的消費者物價指數 (CPI) 年增率為 3.8%，與前兩個月所見的水準持平。此數字低於大多數經濟學家和英國央行原先預期的 4%。在《彭博》調查的預測者中，只有一位預測通膨率會保持不變。

根據 ONS 的說法，通膨能夠持穩，主要歸因於汽油價格上漲帶來的壓力，被食品成本的下降所抵消。

值得注意的是，食品帳單出現了自 2024 年 5 月以來，經 16 個月的首次下跌。此外，現場音樂價格的下跌也帶來了緩衝作用。

降息押注激增

儘管 3.8% 的讀數仍幾乎是英國央行 2% 目標的兩倍，但經濟學家普遍認為，這個平穩的數據為央行提供了信心，相信通膨可能已經見頂，並將在未來數月內朝著目標回落。

英國工業協會 (CBI) 首席經濟學家 Martin Sartorius 指出，通膨「下行意外」提高了英國央行在下一次政策會議 (11 月 6 日) 上再次降息的可能性。

不過，交易員們仍認為下個月降息的可能性不高。然而，市場對聖誕節前 (12 月) 降息的押注卻大幅激增至約 70%。在此數據公布前，12 月降息的機率僅略高於三分之一。

WPI 策略首席經濟學家 Martin Beck 表示，9 月的數據可能標誌著近期通膨上升趨勢的頂峰，並讓決策者得到一些保證，認為英國的通膨問題沒有先前擔憂的那麼棘手。