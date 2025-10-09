鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-09 09:53

圍繞人工智慧（AI）的資本熱潮存在泡沫嗎？國際貨幣基金（IMF）與英國央行幾乎同時向全球投資者發出罕見警示：AI 帶來的資本熱潮正推動科技股估值快速攀升，市場情緒高漲，但脆弱性和風險也在累積。

IMF、英國央行齊發警告：AI熱潮下的市場泡沫。（圖：Shutterstock）

兩家機構均認為，美股的估值水準和結構性集中度接近歷史高峰，一旦預期逆轉，可能引發劇烈調整。

IMF 總裁喬治艾娃周三（8 日）在華盛頓演講中表示，全球股價在投資人對 AI 提升生產率潛力的樂觀情緒推動下飆漲，但金融狀況可能「突然轉向」，當前估值正逼近 25 年前網路熱潮的水準，如果市場發生劇烈回調，將拖累全球經濟成長。

英國央行金融政策委員會也表達類似擔憂。英國央行在最新季度報告中稱，美國股票市場在若干指標上顯示估值過高，尤其是集中在 AI 相關科技公司。

過去一年，美股上漲主要由 AI 概念催動。輝達股價在過去半年近乎翻番，微軟、亞馬遜和 Alphabet 的市值屢創新高。

《彭博》的數據顯示，標普 500 指數的「預估本益比」約 22 至 23 倍，高於長期平均水準的約 17 倍。分析師說，與網路泡沫時期類似，市場再次被「生產力革命」敘事所支配。