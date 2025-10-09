IMF、英國央行齊發警告：AI熱潮下的市場泡沫
鉅亨網編譯鍾詠翔
圍繞人工智慧（AI）的資本熱潮存在泡沫嗎？國際貨幣基金（IMF）與英國央行幾乎同時向全球投資者發出罕見警示：AI 帶來的資本熱潮正推動科技股估值快速攀升，市場情緒高漲，但脆弱性和風險也在累積。
兩家機構均認為，美股的估值水準和結構性集中度接近歷史高峰，一旦預期逆轉，可能引發劇烈調整。
IMF 總裁喬治艾娃周三（8 日）在華盛頓演講中表示，全球股價在投資人對 AI 提升生產率潛力的樂觀情緒推動下飆漲，但金融狀況可能「突然轉向」，當前估值正逼近 25 年前網路熱潮的水準，如果市場發生劇烈回調，將拖累全球經濟成長。
英國央行金融政策委員會也表達類似擔憂。英國央行在最新季度報告中稱，美國股票市場在若干指標上顯示估值過高，尤其是集中在 AI 相關科技公司。
英國央行說，美股標普 500 指數中前五大科技企業——蘋果 (AAPL-US) 、微軟 (MSFT-US) 、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 與輝達 (NVDA-US) ——合計市值比率約 30%，為 50 年來最高紀錄；這種高度集中使市場在 AI 預期降溫時特別容易受到衝擊。
過去一年，美股上漲主要由 AI 概念催動。輝達股價在過去半年近乎翻番，微軟、亞馬遜和 Alphabet 的市值屢創新高。
《彭博》的數據顯示，標普 500 指數的「預估本益比」約 22 至 23 倍，高於長期平均水準的約 17 倍。分析師說，與網路泡沫時期類似，市場再次被「生產力革命」敘事所支配。
然而，部分經濟學家提醒，這種敘事並非沒有風險。牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席經濟學家 Adam Slater 表示，AI 主題具備典型泡沫跡象，包括科技股價格快速上漲、科技股佔標普 500 指數權重約 40%。
延伸閱讀
- 差距不大！美中AI競賽進入膠著 黃仁勳點出關鍵優劣勢
- 微軟、阿里巴巴都點頭！思科P200晶片成AI運算新寵
- 太敢了！黃仁勳驚訝超微釋股給OpenAI 稱「聰明但出乎意料」
- 黃仁勳：AI運算需求半年來激增 Blackwell需求火熱
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇