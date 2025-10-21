鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-21 05:40

‌



今年秋天，英國房市顯現放緩跡象，買賣雙方因財政大臣 Rachel Reeves 可能在下月預算案調高房產稅的不確定性而採取謹慎態度，市場活躍度較往年同期下滑。

高價值房產稅將至？英國住房市場今秋顯著走緩 專家：這只是開始（圖：Shutterstock）

Reeves 目前面臨工黨內部壓力，多名議員呼籲加快改革房產稅制度，要求高價值房產為公共財政貢獻更多。她上周也承諾，11 月預算案將確保富裕階層承擔「應盡公平份額」，重點聚焦公共財政籌資與抑制通膨。

‌



據悉，英國財政部正研擬多項增稅方案，包括對售價逾 50 萬英鎊住房徵收新稅、取消 150 萬英鎊以上主要住宅資本利得稅豁免，以及在英格蘭設立高價值房產市政稅等級。

市場數據印證降溫趨勢。房產平台 Rightmove 數據顯示，9 月潛在買家諮詢量及新掛牌房源量均年減 5%，在 10 月為止一年的新掛牌房價僅棉增比 9 月為止一年微漲 0.3%（約 1165 英鎊），達 37.14 萬英鎊，漲幅遠低於過去十年同期平均水準 1.1%。

Rightmove 指出，儘管市場整體韌性仍在，但今夏以後未如往年出現交易反彈，部分因為去年 9 月英國央行 (BoE) 四年首次降息推高基數，今年數據相對疲軟。

該機構專家 Colleen Babcock 提到，英國南部地區因「預算案可能加稅」的猜測，買方更傾向觀望。

Knight Frank 住宅研究主管 Tom Bill 分析，過去半年穩定利率與溫和房價支撐交易平穩，賣家逐漸接受「買方市場」現實，但隨著秋季來臨，需求連續第 2 年動搖，「猜稅遊戲」正消磨市場信心。

市場普遍認為，預算案不確定性導致各方觀望。對此英國財政部表示，正推動住房建設，包括強化中央干預、簡化監管、運用 AI 優化規劃審批以加快開工。