鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-28 16:20

‌



最新數據顯示，歐洲車市 9 月迎來連 3 月成長表現，新車註冊量年增 11% 至 124 萬輛，釋放出產業復甦的正面訊號。這一成長由電動車所帶動，尤其是平價電動車需求激增，但高端市場疲軟、政策不確定性及地緣貿易摩擦仍為長期前景蒙上陰影。

歐洲車市9月銷量連三紅！電動車激增三成 比亞迪銷量暴增398% 特斯拉續跌一成（圖：Shutterstock）

從市場表現來看，歐洲五大主要市場交付量全線回升，英國和德國增幅領先，分別達 14% 和 13%。純電車與插電式混合動力車成為成長核心，兩類車型合計銷量提升三分之一，佔總註冊量近三分之一，其中插電式混動車款暴增 62%，純電車也有 22% 的增幅。

‌



福斯旗下 SkodaElroq 跨界車、雷諾 R5 緊湊型車等平價車型熱銷，成為歐洲本土製造商對抗中國競爭對手的關鍵角色。

數據也顯示品牌分化顯著，中國電動車大廠比亞迪異軍突起，9 月銷量年增 398%，市佔率從去年同期的 0.4% 躍升至 2%，而法國車廠雷諾跟 Stellantis 集團表現穩健，銷量分別成長 15.2% 及 11.5%，福斯亦成長 9.7%，BMW、賓士數則僅微增 2%。

與之形成反差的是特斯拉，銷量持續下滑 10%，市佔率從 4% 壓縮至 3.2%，凸顯特斯拉在歐洲市場的競爭力承壓。

儘管 9 月數據向好，產業挑戰仍嚴峻。高階電動車需求不如預期，福斯因奧迪 Q4 e-tron 訂單減少，不得不縮減德國某工廠一週產量；Stellantis 也暫停了歐洲部分工廠生產。

政策層面，歐盟 2035 年燃油車禁售計畫的未來存疑，德國弱化相關措施，法國亦強調必須保留「彈性」，顯示歐洲本土產業保護與環保目標的博弈加劇。

此外，地緣政治與貿易風險更添變數。歐洲車廠及供應商正急尋安世半導體 (Nexperia) 晶片替代品，這家企業因中美技術博弈成為供應鏈焦點。儘管中美領導人會晤釋放緩和訊號，但貿易再平衡與國家安全問題未解，衝突仍可能升級。

對中國品牌而言，比亞迪的高成長反映其價格與軟體優勢正衝擊歐洲市場，而特斯拉的下滑則凸顯本土車廠在電動轉型中的韌性，但整體而言，歐洲車市復甦根基尚淺，高端電動車普及落後、政策搖擺及外部貿易壓力，均可能讓 9 月成長動能難以持續。