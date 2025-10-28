〈力成法說〉Q3純益季增6成 EPS 2.08元創一年來高
鉅亨網記者魏志豪 台北
IC 封測廠力成 (6239-TW) 今 (28) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠 DRAM、NAND 與邏輯產品同步成長，單季稅後純益達 15.38 億元，季增 60.2%，年減 9.5%，每股稅後純益 2.08 元，為一年來新高，累計前三季達 4.96 元。
力成第三季營收 199.68 億元，季增 10.6%，年增 9.1%，毛利率 16.1%，季增 0.2 個百分點，年減 5.3 個百分點，營益率 10.3%，季增 0.1 個百分點，年減 4.8 個百分點，稅後純益 15.38 億元，季增 60.2%，年減 9.5%，每股稅後純益 2.08 元。
力成前三季營收 535.22 億元，年減 4.8%，毛利率 16.3%，年減 3 個百分點，營益率 10.2%，年減 2.9 個百分點，稅後純益 36.73 億元，年減 30.2%，每股稅後純益 4.96 元。
細分各產品線，力成第三季封裝營收比重 67%、測試 22%、SiP/Module 11%；前三季封裝營收比重 68%、測試 22%、SiP/Module 10%。
