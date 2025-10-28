鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-28 20:02

千億產值新高地！經濟部偕和碩深耕「亞灣2.0」打造高雄為AI研發新聚落。（圖: 經濟部提供）

為積極落實國家「均衡台灣」的區域發展戰略，經濟部與高雄市政府強強聯手，全力推動「亞灣 2.0 方案」。這項計畫匯聚了新台幣 145 億元的政策資源，其成果斐然：迄今已成功帶動包括和碩在內的資通訊科技巨擘，投入高達 313 億元的在地投資，預計能創造 636 億元的產值提升。此舉不僅讓高雄亞洲新灣區（亞灣）成為國際矚目的智慧科技研發聚落，更為南台灣的產業升級注入了強勁動力。

經濟部次長何晉滄在致詞時強調，經濟部去年透過研發補助等政策工具的精準引導，成功支持和碩落地亞灣深耕。僅僅一年時間，和碩便高效建置了這處優質基地。他讚揚和碩將完整的 5G、AI、自動化設備與技術研發體系引進南台灣，不僅打造了實驗與示範場域，更肩負起鏈結在地製造業，協助其進行應用驗證與數位轉型的重任。

何晉滄進一步指出，經濟部去年所支持的 ICT 大廠，除了和碩，還包括鴻海、友達、晉泰、思科等，共同在亞灣設立研發中心。這些投資不僅帶動了三座 AI 算力中心的建置，強化了 AI 基礎設施，更重要的是，它們促成了 AI 自動化相關應用，實際導入高雄在地的石化、鋼鐵、扣件等傳統產業進行驗證。這項策略旨在協助傳統產業在全球政經情勢的挑戰下，透過 AI 轉型升級，有效提升並創造更高的附加價值。

何晉滄同時對高雄市陳其邁市長的積極推動與中央的通力合作表達感謝，正是在中央和地方政府的政策支持與引導下，才得以讓中北部的高科技產業加速向南發展，將亞灣打造成為國際級的科技研發樞紐，實現台灣南北產業均衡發展的願景。