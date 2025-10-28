新纖無人機青創基地啟用 吳東昇：未來延伸至機器人、資料中心領域
鉅亨網記者彭昱文 桃園
紡織廠新纖 (1409-TW) 今 (28) 日舉行「新光 InnovHUB」 開工動土典禮暨無人機青創基地啟用儀式，新纖董事長吳東昇表示，新光 InnovHUB 將從無人機領域出發，逐步拓展至其他種類無人載具以及機器人，甚至是資料中心應用。
吳東昇表示，新光 InnovHUB 園區將提供從技術研發、原型測試、小量試製到人才培育、試飛場域的完整鏈結，協助創新構想快速落地，加速技術商業化進程，並與國內外產業生態系接軌。
吳東昇進一步指出，InnovHUB 將以無人載具為核心，進一步擴展至人工智慧 (AI)、機器人、生醫科技、3D 列印、綠能技術以及資料中心 (Data Center) 等多元領域，打造具前瞻性的跨產業創新生態系。
新光 InnovHUB 座落於桃園，充分發揮在地產業聚落優勢，完整的電子、航太、精密製造供應鏈體系，涵蓋關鍵零組件、感測技術、系統整合與量產製造等關鍵環節，為無人機產業的快速試製、驗證與量產提供強大支援。
此外，新纖近期也將同步成立「蓋亞資本（Gaia Capital）」，專注投入青年創業與新創事業投資，並攜手集團內外創投夥伴共同打造資金與資源平台，為創新團隊提供透過資本、技術與市場的多重賦能，推進走向國際舞台的重要。
