〈台北紡織展〉新纖吳東昇：中國低價聚酯粒滲透 產業艱難「但永遠都有機會」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-15 08:49

紡織廠新纖 (1409-TW) 董事長吳東昇今 (14) 日表示，目前台灣受到中國低價聚酯粒滲透，加上美國關稅政策干擾，產業環境艱難，但「生意永遠辛苦，但也永遠有機會」。

新纖董事長吳東昇率隊參加紡織展。(鉅亨網記者彭昱文攝)

吳東昇表示，美中貿易緊張帶來的成本傳導效應，已使全球聚酯市場產生結構變化，美國近期對化纖產品加徵 25% 關稅，使當地供應商順勢漲價 15%，但並不是因為生意好，而是貿易壁壘導致價格被迫上揚。

吳東昇進一步指出，就台灣業者而言，現在不只國內市場必須面對中國低價滲透，在區域市場轉移上同樣面臨壓力，像是東南亞過往是很好的市場，但現在同樣面臨中國競爭。

因此，吳東昇認為，必須持續透過策略轉型與創新，才能維持競爭力，像是近年積極透過泰國基地推進化學解重合技術，提升回收聚酯的純度與再生效率，目前在當地年產能約 7 萬噸，在泰國是規模最大的再生聚酯生產據點。