宏捷科12月營收年增65.22% 創近17個月以來新高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-05 19:58

砷化鎵 (GaAs) 晶圓代工廠宏捷科 (8086) 今 (5) 日公告去 (2025) 年 12 月營收為 4.22 億元、月增 0.73%、年增 65.22%，單月營收創近 17 個月以來新高，累計去年全年度營收為 41.16 億元、年減 7.61%。宏捷科今 (5) 日表示，主要因客戶需求增加出貨挹注營收增長。

宏捷科董事長祁幼銘。(鉅亨網資料照)

法人表示，宏捷科在手機相關產品線部分，受惠於去年第三季出貨效果遞延旺季表現，也讓去年第四季單季營收創近 5 季度新高，且因中系大客戶提高自製率且降低美系產品使用，也讓宏捷科間接受惠。加上業界傳宏捷科有望成為韓系品牌全系列手機產品的主要 PA 供應商，已於第 4 季小量出貨，今年有望放量出貨，有望挹注宏捷科業績發酵。

據業界人士指出，宏捷科今年起除了光通訊與太陽能電池專案，預期第一季起陸續量產貢獻營收，公司目前也切入 AI、無人機、機器人和自駕車供應鏈，有望成為公司另外獲利關鍵。

法人表示， 宏捷科近年積極推動產品轉型，業務逐步擴展至 LiDAR、Datacom，無人機太陽能電池、機器人、低空經濟無人機和瀘波器等新應用領域。