宏捷科12月營收年增65.22% 創近17個月以來新高
鉅亨網記者黃皓宸 台北
砷化鎵 (GaAs) 晶圓代工廠宏捷科 (8086) 今 (5) 日公告去 (2025) 年 12 月營收為 4.22 億元、月增 0.73%、年增 65.22%，單月營收創近 17 個月以來新高，累計去年全年度營收為 41.16 億元、年減 7.61%。宏捷科今 (5) 日表示，主要因客戶需求增加出貨挹注營收增長。
法人表示，宏捷科在手機相關產品線部分，受惠於去年第三季出貨效果遞延旺季表現，也讓去年第四季單季營收創近 5 季度新高，且因中系大客戶提高自製率且降低美系產品使用，也讓宏捷科間接受惠。加上業界傳宏捷科有望成為韓系品牌全系列手機產品的主要 PA 供應商，已於第 4 季小量出貨，今年有望放量出貨，有望挹注宏捷科業績發酵。
據業界人士指出，宏捷科今年起除了光通訊與太陽能電池專案，預期第一季起陸續量產貢獻營收，公司目前也切入 AI、無人機、機器人和自駕車供應鏈，有望成為公司另外獲利關鍵。
法人表示， 宏捷科近年積極推動產品轉型，業務逐步擴展至 LiDAR、Datacom，無人機太陽能電池、機器人、低空經濟無人機和瀘波器等新應用領域。
宏捷科旗下 LiDAR 產品，目前已通過中國一線廠商認證，也開始逐季放量出貨，非 PA 商品有望帶動營收持續成長，法人預期，將有利於整體產品的毛利率向上提升。
- 跟著護國神山卡位日本最新熱區！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- PA 產業走出庫存陰霾，手機與光通訊雙引擎點火：全新、穩懋、宏捷科
- 宏捷科受惠手機出貨強勁、新事業體挹注業績 10月營收創近16個月新高
- 蘋果強攻機器人題材 全新、宏捷科有望迎接ToF商機
- 〈焦點股〉PA族群打上蘋果光 穩懋漲停、宏捷科漲8%領攻
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇