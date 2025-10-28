鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-28 13:18

‌



和碩 (4938-TW) 集團旗下、華擎 (3515-TW) 子公司東擎 (7710-TW) 於今（28）日以每股 180 元登錄興櫃市場。公司股價早盤以 226 元開出後，盤中最高一度衝上 330 元，相較認購價格漲幅高達 83.33%，展現亮眼蜜月行情。

東擎興櫃首日蜜月甜漲逾8成 看好2026年IPC、雲端遊戲動能。(圖：shutterstock)

東擎在 2024 年營收為 14.67 億元，稅後純益 2.07 億元，每股純益（EPS）為 3.32 元。隨著客戶端庫存去化進入尾聲，今年上半年營收已回升至 9 億元，年增 12.55%，營運狀況已逐漸回穩。公司強調，由於透過產品組合與成本控管，近年毛利率皆維持 35% 以上的水準。

‌



展望明年，東擎受惠於整體工業電腦需求回溫及原廠客戶 ODM 訂單放量，預期明年營收及獲利將較今年同期有顯著提升。公司指出，已取得來自歐美大型品牌客戶的雲端遊戲系統大單，將成為明年主要成長驅動力。

這批雲端遊戲系統訂單預計將於明年第一季開始陸續出貨，並在第二季放量，帶動營收表現顯著升溫。東擎總經理許隆倫先前表示，公司投入的工控與商用系統需符合嚴格的安規與資安認證，雖然認證時程較慢，但毛利率表現普遍優於一般個人電腦產品。