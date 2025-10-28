search icon



鴻騰轉投資Smart Mobility首次公開充電樁營運管理系統 預計明年初上市

鉅亨網記者彭昱文 台北


鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (06088-HK) 轉投資 Smart Mobility 參展沙烏地電動汽車展 EV Auto Show Riyadh 2025，首次公開展示其充電樁營運管理系統 (CPMS) 產品，並預計明年初正式上市。

cover image of news article
Smart Mobility參展EV Auto Show Riyadh 2025。(圖：鴻騰精密)

針對外界關注「沙烏地製造」（Saudi Made）的進度，Smart Mobility 執行長 HH Prince Fahad 表示，目前階段在確認廠房設計，預計將於年底對外公布，目標不僅是提供符合沙烏地需求的產品，更要建立具有全球競爭力的本土生態系統。


Smart Mobility 充電樁營運管理系統 (Charging Point Management System, CPMS）已在沙烏地阿拉伯完成為期六個月的實地測試，預計將於明年初正式上市，成為沙烏地電動車基礎設施生態系的重要進展。

HH Prince Fahad 表示，Smart Mobility 的產品設計理念強調針對區域環境的耐用性、安全性與美學。在開發變色龍 (Anoles Series) 與皇家 (Royal Series) 系列時，特別為沙烏地的高溫環境進行設計，確保穩定表現並避免過熱問題；同時產品也完成 UV 測試，並融入在地化設計元素。

鴻海鴻騰精密充電樁

