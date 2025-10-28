鴻騰轉投資Smart Mobility首次公開充電樁營運管理系統 預計明年初上市
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 旗下鴻騰精密 (06088-HK) 轉投資 Smart Mobility 參展沙烏地電動汽車展 EV Auto Show Riyadh 2025，首次公開展示其充電樁營運管理系統 (CPMS) 產品，並預計明年初正式上市。
針對外界關注「沙烏地製造」（Saudi Made）的進度，Smart Mobility 執行長 HH Prince Fahad 表示，目前階段在確認廠房設計，預計將於年底對外公布，目標不僅是提供符合沙烏地需求的產品，更要建立具有全球競爭力的本土生態系統。
Smart Mobility 充電樁營運管理系統 (Charging Point Management System, CPMS）已在沙烏地阿拉伯完成為期六個月的實地測試，預計將於明年初正式上市，成為沙烏地電動車基礎設施生態系的重要進展。
HH Prince Fahad 表示，Smart Mobility 的產品設計理念強調針對區域環境的耐用性、安全性與美學。在開發變色龍 (Anoles Series) 與皇家 (Royal Series) 系列時，特別為沙烏地的高溫環境進行設計，確保穩定表現並避免過熱問題；同時產品也完成 UV 測試，並融入在地化設計元素。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇