〈台股盤後〉2萬8過關拉回跌44點 散熱、記憶體及矽光子氣勢如虹
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美國聯準會降息在即，美中貿易協議持續釋出樂觀消息，不過台股今 (28) 日卻近關情怯，呈高檔震盪走勢，台積電收跌，且其他電子權值股較無表現，終場跌 44.52 點或 0.16%，收 27949.11 點，成交量 5330.28 億元。不過今天散熱、記憶體及矽光子氣勢如虹，成為盤面亮點。
觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 跌 5 元或 0.34%，收 1475 元，聯發科 (2454-TW) 跌逾 1%，不過鴻海 (2317-TW) 斥資 420 億元採購 AI 算力設備，預計 2026 年啟用，激勵鴻海漲逾 1%。另外，台達電 (2308-TW)、日月光 (3711-TW) 皆小漲表態，廣達 (2382-TW) 則跌逾 1%。
市場傳出輝達 (NVDA-US) 及蘋果 (AAPL-US) 將導入最新液冷散熱技術，散熱廠有望雨露均霑，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 皆漲逾半根停板，建準 (2421-TW) 漲逾 4%，尼得科超眾 (6230-TW)、健策 (3653-TW) 及 AMAX-KY(6933-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
記憶體缺貨，相關類股持續走強，旺宏 (2337-TW)、力成 (6239-TW) 攜手漲停，群聯 (8299-TW)、華邦電 (2344-TW)、福懋科 (8131-TW)、南茂 (8150-TW) 及南亞科 (2408-TW) 皆漲逾半根停板。
輝達 GTC 大會將登場，且傳出輝達追加 800G 光通訊模組訂單，矽光子族群在今天震盪走勢中殺出重圍，環宇 - KY(4991-TW)、華星光 (4979-TW) 雙雙亮燈漲停，光聖 (6442-TW) 大漲逾半根停板，波若威 (3163-TW) 也有超過 4% 漲幅。
