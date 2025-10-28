〈台股盤後〉2萬8過關拉回跌44點 散熱、記憶體及矽光子氣勢如虹

美國聯準會降息在即，美中貿易協議持續釋出樂觀消息，不過台股今 (28) 日卻近關情怯，呈高檔震盪走勢，台積電收跌，且其他電子權值股較無表現，終場跌 44.52 點或 0.16%，收 27949.11 點，成交量 5330.28 億元。不過今天散熱、記憶體及矽光子氣勢如虹，成為盤面亮點。