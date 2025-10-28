〈台股開盤〉開小高後未續攻新高 2萬8關卡先安營紮寨
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美股四大指數昨 (27) 日全面大漲創新高，輝達 (NVDA-US) 與台積電 ADR(TSM-US) 皆走揚，不過台股在昨日創高後，今 (28) 日呈現高檔震盪走勢，早盤以 28041.01 點開高後，最低跌至 27946.6 點，不過隨後翻紅，最高漲至 28083.86 點，力拚站穩 28000 點關卡，預估成交量縮至 5700 億元。
觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 以 1480 元開平盤後，於平盤附近遊走，不過鴻海 (2317-TW) 斥資 420 億元採購 AI 算力設備，預計 2026 年啟用，激勵鴻海今天小漲表態。
其他電子權值股則臉綠，聯發科 (2454-TW)、廣達 (2382-TW) 及日月光 (3711-TW) 皆跌逾 1%，台達電 (2308-TW) 也跌約 0.47%。
台塑四寶今天表現弱勢，南亞 (1303-TW) 跌逾 2%，台塑 (1301-TW)、台化 (1326-TW) 及台塑化 (1326-TW) 皆跌逾 1%。台塑四寶領跌下，其他塑化個股也走弱，亞聚 (1308-TW)、聯成 (1313-TW)、國喬 (1312-TW)、台聚 (1304-TW) 及台苯 (1310-TW) 也都有 1 至 2% 的跌幅。
而記憶體熱度持續，相關類股氣勢如虹，旺宏 (2337-TW) 亮燈漲停，南茂 (8150-TW)、南亞科 (2408-TW) 漲逾半根停板，力積電 (6770-TW) 漲逾 2%。
蘋果 (AAPL-US) 首度在 iPad Pro 導入均熱板 (VC) 散熱技術，奇鋐 (3017-TW) 有望受惠，激勵奇鋐今日大漲逾半根停板，並同步帶動散熱族群走揚，雙鴻 (3324-TW) 漲逾半根停板，建準 (2421-TW) 漲逾 3%。
美股四大指數全面收漲，道瓊指數上漲 337.47 點或 0.71%，收 47544.59 點；那斯達克指數上漲 432.59 點或 1.86%，收 23637.46 點；S&P 500 指數上漲 83.47 點或 1.23%，收 6875.16 點；費城半導體指數上 191.04 漲點或 2.74%，收 7167.98 點。
