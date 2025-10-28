鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-28 09:53

‌



美股四大指數昨 (27) 日全面大漲創新高，輝達 (NVDA-US) 與台積電 ADR(TSM-US) 皆走揚，不過台股在昨日創高後，今 (28) 日呈現高檔震盪走勢，早盤以 28041.01 點開高後，最低跌至 27946.6 點，不過隨後翻紅，最高漲至 28083.86 點，力拚站穩 28000 點關卡，預估成交量縮至 5700 億元。

〈台股開盤〉開小高後未續攻新高 2萬8關卡先安營紮寨。(圖：shutterstock)

觀察電子權值股今天表現，台積電 (2330-TW) 以 1480 元開平盤後，於平盤附近遊走，不過鴻海 (2317-TW) 斥資 420 億元採購 AI 算力設備，預計 2026 年啟用，激勵鴻海今天小漲表態。

‌



蘋果 (AAPL-US) 首度在 iPad Pro 導入均熱板 (VC) 散熱技術，奇鋐 (3017-TW) 有望受惠，激勵奇鋐今日大漲逾半根停板，並同步帶動散熱族群走揚，雙鴻 (3324-TW) 漲逾半根停板，建準 (2421-TW) 漲逾 3%。