鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-28 18:13

‌



台股今 (28) 日 2 萬 8 近關情卻，呈高檔震盪走勢，台積電收跌，且其他電子權值股較無表現，終場跌 44.52 點或 0.16%，收 27949.11 點，成交量 5330.28 億元。外資今天賣超 271.14 億元，瞄準金融股減碼，其中，玉山金再度位居外資賣超第一個股，今日遭減碼超過 7 萬張，連兩日合計賣超逾 18 萬張。

外資提款271.14億元，瞄準金融股賣超、玉山金再遭減碼逾7萬張。(圖：shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資今天賣超 271.14 億元，投信與自營商同步買超，投信買超 8.21 億元，終止連 15 賣，自營商則買超 25.35 億元，三大法人合計賣超 237.57 億元。

‌



外資今天最青睞旺宏，買超旺宏 4.2 萬張，也加碼鴻海 2 萬張，康舒 1.8 萬張，聯電 1.2 萬張，強茂 6440 張，仁寶 6197 張，日月光 5685 張，陽明 5621 張，華通 5164 張，中工 4640 張。

外資今天瞄準金融股提款，賣超玉山金 7.2 萬張，中信金 2.4 萬張，國泰金 9910 張，其中，玉山金再度成為今天外資賣超第一名，且連續 2 個交易日遭外資賣超超過 18 萬張。

另外，外資也減碼力積電 7 萬張，華航 1.8 萬張，友達 1.5 萬張，群創 1.5 萬張，南茂 1.3 萬張，長榮航 1.1 萬張，定穎投控 9648 張。