前瞻能源二廠明年放量 搶AI伺服器電力革命商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-28 14:00

‌



前瞻能源科技二廠今年正式啟用，預計將在明年進入量產階段，展望未來，隨著 AI 資料中心不斷升級，電力系統迎來大改革，包括 UPS、BBU 都成為新商機，前瞻能源正布局相關應用，大搶電力革命商機。

前瞻能源。(圖：業者提供)

前瞻能源於 2023 年底投資 12 億元啟動南科二期廠房擴建，獲新日興 (3376-TW)、碩禾 (3691-TW)、儲盈科技、喜馬拉雅、中信證等策略股東共同支持。二廠於今年 5 月正式啟用，年產基膜 6,000 萬平米、塗佈膜 3,000 萬平米，總產能達 9,000 萬平米，導入雙向拉伸製程與 - 38°C 露點潔淨區設計，可支援 GW 級電芯與半固態電池製程需求。

‌



AI 伺服器功率持續攀升，根據 TrendForce 報告，單櫃功耗已突破 100kW，推動資料中心電力架構快速從傳統 AC 或 48V 低壓 DC，轉向高壓直流 (HVDC) 設計。

執行長李建興表示，以輝達 (NVDA-US) 為代表的先進運算廠商，正推動機櫃功率達 1 MW 級別，同時採用 800VDC 架構。此舉可提升能效與佈線密度，但也對備援電池模組、隔離膜與熱管理系統提出更高挑戰。

前瞻能源以耐熱陶瓷塗層與高孔隙隔膜技術在電池的安全性與大 C-rate 放電具有優勢，公司產品現已供應 UPS 應用市場並是取得台灣最大市佔比例，也逐步供應在 BBU 應用，搶先布局 HVDC 備援與儲能市場。

此外，前瞻能源也攜手台塑企業合作開發聚烯烴超薄高孔隙基膜、與日本 JNC 化工聯手開發高性能塗佈漿料，並攜手台灣大學開發氧化物陶瓷固態電解質 (LLZTO)，未來可應用於 HVDC 備援與半固態電池模組。

韓國政府資料中心 (NIRS) 鋰電池起火造成全國服務中斷，調查發現，電池模組已超過保固期且缺乏有效溫控與隔離機制，使火勢迅速擴散。事件震撼全球資料中心產業，突顯高功率電池系統安全風險。