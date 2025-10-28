前瞻能源二廠明年放量 搶AI伺服器電力革命商機
鉅亨網記者魏志豪 台北
前瞻能源科技二廠今年正式啟用，預計將在明年進入量產階段，展望未來，隨著 AI 資料中心不斷升級，電力系統迎來大改革，包括 UPS、BBU 都成為新商機，前瞻能源正布局相關應用，大搶電力革命商機。
前瞻能源於 2023 年底投資 12 億元啟動南科二期廠房擴建，獲新日興 (3376-TW)、碩禾 (3691-TW)、儲盈科技、喜馬拉雅、中信證等策略股東共同支持。二廠於今年 5 月正式啟用，年產基膜 6,000 萬平米、塗佈膜 3,000 萬平米，總產能達 9,000 萬平米，導入雙向拉伸製程與 - 38°C 露點潔淨區設計，可支援 GW 級電芯與半固態電池製程需求。
AI 伺服器功率持續攀升，根據 TrendForce 報告，單櫃功耗已突破 100kW，推動資料中心電力架構快速從傳統 AC 或 48V 低壓 DC，轉向高壓直流 (HVDC) 設計。
執行長李建興表示，以輝達 (NVDA-US) 為代表的先進運算廠商，正推動機櫃功率達 1 MW 級別，同時採用 800VDC 架構。此舉可提升能效與佈線密度，但也對備援電池模組、隔離膜與熱管理系統提出更高挑戰。
前瞻能源以耐熱陶瓷塗層與高孔隙隔膜技術在電池的安全性與大 C-rate 放電具有優勢，公司產品現已供應 UPS 應用市場並是取得台灣最大市佔比例，也逐步供應在 BBU 應用，搶先布局 HVDC 備援與儲能市場。
此外，前瞻能源也攜手台塑企業合作開發聚烯烴超薄高孔隙基膜、與日本 JNC 化工聯手開發高性能塗佈漿料，並攜手台灣大學開發氧化物陶瓷固態電解質 (LLZTO)，未來可應用於 HVDC 備援與半固態電池模組。
韓國政府資料中心 (NIRS) 鋰電池起火造成全國服務中斷，調查發現，電池模組已超過保固期且缺乏有效溫控與隔離機制，使火勢迅速擴散。事件震撼全球資料中心產業，突顯高功率電池系統安全風險。
韓國資料中心火災已為全球電力轉型敲響警鐘。前瞻能源憑藉 MIT 製膜技術與高安全隔膜產品，將在 AI 資料中心、UPS 與儲能市場中扮演關鍵角色，為全球能源轉型與資料安全提供台灣方案。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鴻海合作輝達導入800 VDC電力架構 高雄K-1專案率先採用
- 電力就是新石油！OpenAI：美國應年增100GW電力 保持領先中國地位
- 電力就是新石油！OpenAI：美國應年增100GW電力 保持領先中國地位
- 美國推動改革加速數據中心電網審批流程！助AI產業擴張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇