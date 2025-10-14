〈OCP峰會〉鴻海合作輝達導入800 VDC電力架構 高雄K-1專案率先採用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-14 12:24

‌



鴻海 (2317-TW) 於開放運算計劃全球峰會 (OCP Global Summit 2025) 宣布，將攜手輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 導入 800 VDC 電力架構，共同打造未來 AI Factory 基礎設施，並將率先導入於高雄 K-1 專案的 AI 資料中心實施。

鴻海合作輝達導入800 VDC電力架構 高雄K-1專案率先採用。(鉅亨網資料照)

鴻海表示，AI 工廠的誕生代表產業正邁入高密度與高效能的新時代，透過與 NVIDIA 與生態系的技術合作，鴻海將在 K-1 專案率先導入 800 VDC 電力架構，並持續強化在 AI 伺服器、電力與冷卻整合設計方面的實力，目標是打造更安全、更節能且可快速部署的 AI 資料中心解決方案。

‌



800 VDC 電力架構專為高密度 AI 工作負載打造，具備模組化與可擴展特性，能顯著降低電流與電阻損耗，減少銅導體用量並簡化電力分配與使用空間，同時提升能源轉換效率與降低總體用電費用。該架構亦支援 NVIDIA 未來多代 GPU 平台，為 AI 伺服器與資料中心提供高效、可靠且可持續的電力基礎，滿足下一階段 AI 運算需求。