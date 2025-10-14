〈OCP峰會〉鴻海合作輝達導入800 VDC電力架構 高雄K-1專案率先採用
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 於開放運算計劃全球峰會 (OCP Global Summit 2025) 宣布，將攜手輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 導入 800 VDC 電力架構，共同打造未來 AI Factory 基礎設施，並將率先導入於高雄 K-1 專案的 AI 資料中心實施。
鴻海表示，AI 工廠的誕生代表產業正邁入高密度與高效能的新時代，透過與 NVIDIA 與生態系的技術合作，鴻海將在 K-1 專案率先導入 800 VDC 電力架構，並持續強化在 AI 伺服器、電力與冷卻整合設計方面的實力，目標是打造更安全、更節能且可快速部署的 AI 資料中心解決方案。
800 VDC 電力架構專為高密度 AI 工作負載打造，具備模組化與可擴展特性，能顯著降低電流與電阻損耗，減少銅導體用量並簡化電力分配與使用空間，同時提升能源轉換效率與降低總體用電費用。該架構亦支援 NVIDIA 未來多代 GPU 平台，為 AI 伺服器與資料中心提供高效、可靠且可持續的電力基礎，滿足下一階段 AI 運算需求。
除了與 NVIDIA 共同宣布導入 800 VDC 電力架構外，鴻海集團旗下鴻佰科技 (Ingrasys Technology) 也同步展示多項最新世代 AI 解決方案，包括 NVIDIA GB300 NVL72、NVIDIA HGX B300 平台，以及專為企業級 AI 應用打造的全新 NVIDIA MGX 伺服器，展現集團在 AI 基礎設施領域的強大研發與整合實力。
