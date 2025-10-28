鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-28 16:14

儘管面臨全球地緣政治衝突與經濟復甦交織的挑戰，台灣生技產業仍展現強勁韌性與成長動能。根據中華徵信所（CRIF）最新統計，2024 年台灣生技業資產總額合計首度突破新台幣兆元大關，年成長率達 9.16%，整體營收總額推升至 3,585.71 億元，尤其在大型藥廠加速瞄準腫瘤、免疫學及 GLP-1 等高潛力領域收購的國際趨勢帶動下，台灣生技業的稅後純益總額更以高達 56.47% 的成長率，躍升至 232.26 億元，成績亮眼。

台灣生技業資產破兆！CRIF：TOP 50淨值報酬率超過巴菲特選股門檻。（圖：shutterstock)

隨著台灣即將邁入超高齡社會（65 歲以上人口佔比約 18.76%），長照、預防醫學的重要性日益攀升，為國內生技業資產規模突破兆元提供了堅實的內需基礎。

進一步檢視產業結構，本次納入排名的 486 家生技公司中，超過六成的企業選擇加碼研發經費，顯示業者積極布局未來、加速發展的決心。這也突顯了生技產業 「兩極化」的特性：獲利與未獲利企業佔比約各半，但無論是否獲利，研發火力均全開。特別是未獲利企業，其研發經費佔營收比重甚至高達七成落在 20% 以上 *，比肩高技術門檻的積體電路設計業，反映出業者為爭取未來獲利保護期，不惜承受財務壓力進行長期投入。

在經營績效方面，營收規模跨越 5 億元以上的中堅群體，不僅貢獻了近九成的總體營收，更成為產業純益留存、資產高效運作的主要支柱。尤其在「生技價值力排名」中，TOP50 頂尖生技公司的淨值報酬率（ROE）高達 17.03%，已超越投資大師巴菲特選股門檻（ROE 15%），其回饋股東的表現備受矚目，可望成為發掘高價值企業的有效指標。