皇家可口今在台IPO 推升南僑成跨兩岸的「T+T+A」三掛牌公司

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-28 11:39

由南僑 (1702-TW) 轉投資皇家可口 (7791-TW) 旗下冰品與急凍熟麵業務目前在市場有高市占率，今 (28) 日以每股 72 元在台上市掛牌交易，早盤最高價達 84.5 元，漲幅達 17.36%，在皇家可口今掛牌交易後，南僑正式成為跨兩岸的「T+T+A」三掛牌公司。

皇家可口今在台IPO ，左爲皇家可口董事長周明芬，右爲交易所總經理李愛玲。(鉅亨網張欽發攝)

上市公司南僑 1973 年 5 月在台上市，旗下的上海南僑食品 2021 年 5 月完成在上海 A 股 IPO，而今天南僑的的另一子公司皇家可口則以每股 72 元在台上市掛牌。

皇家可口 2025 年上半年營收 12.68 億元，稅後純益 2.86 億元，年增逾 20%，每股純益達 4.08 元。2025 年 1-9 月營收 18.31 億元。

皇家可口在營收結構上，冰品營收 70-80%，急凍熟麵占 20-30%，而第三條急凍熟麵將在 10 月投產，對急凍熟麵的產能等於加倍，在本身建構冷鏈產品供應及配送鏈，加上既有的零售及餐飲通路體系之上，皇家可口董事長周明芬表示，公司也在考量依本身的冷鏈優勢，引進更優勢的產品銷售。

南僑會長陳飛龍 28 日也出席皇家可口的掛牌 IPO。(鉅亨網記者張欽發攝)

周明芬指出，皇家可口於 1988 年由南僑投控投資成立，南僑陳飛龍會長堅信冰品是一個可以長期發展的事業，而冰品中重要的原料: 油脂，更是南僑多角化經營的關鍵發展。運用油脂在冰品產業的加工上，多年來不斷創造出更多樣化高品質的產品，所以無論冰或油脂都共同創造出新的產業價值。而急凍熟麵的創新技術，在 28 年前引進台灣，以快速方便的操作，穩定優良的品質，為台灣的餐飲業者帶來有效的解決方案，皇家可口的急凍熟麵也為餐飲業者的發展，扮演了重要的角色。今日無論是杜老爺冰淇淋或南僑讚岐急凍熟麵，在市場的地位，都代表了南僑投控當初投資的眼光