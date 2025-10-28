鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-28 10:00

市場對 AI 前景的樂觀情緒持續發酵，不僅推高輝達、微軟等科技巨頭的估值，更帶動標普 500 指數、那斯達克與道瓊工業平均指數今年屢創新高，「科技七巨頭」中的微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜及 Meta 周三 (29 日) 起將陸續發布第三季財報，這場「業績大考」將決定 AI 熱潮驅動的股市漲勢能否延續。

科技7巨頭明起密集公佈Q3財報成績 歷史新高的美股能否迎來新爆點？（圖：Shutterstock）

根據 FactSet 數據，標普 500 指數 (INX) 成分股中已有 29% 的企業公佈業績，其中 87% 每股獲利 (EPS) 表現超預期、83% 營收超預期。除「科技七巨頭」中的五家外，本周還有 175 家成分股公司將發布報告。

根據美銀全球基金經理人調查，市場情緒綜合指標升至今年 2 月以來新高，做多「七巨頭」仍是交易最擁擠的策略之一，佔 39%。

機構普遍將目光聚焦於 AI 對科技股的支撐作用。富國銀行投資研究所指出，市場核心關注點在於大型科技與工業企業的 AI 相關財報，尤其是資本支出計畫。這類數據對獲利表現及股市後續上漲至關重要。

分析師預估，上季科技股獲利成長率將超 23%，領先其他產業，這既印證 AI 熱潮未退，也反映投資正從硬體基礎設施向軟體與應用延伸，後者可能成長為更龐大的產業。

近期 OpenAI 與輝達、甲骨文等的合作，更持續點燃市場對 AI 基礎設施的投資熱情。

摩根士丹利預測，大型科技公司明年總資本支出將成長 24%，達近 5500 億美元，但 Impactive Capital 共同創辦人 Lauren Taylor Wolfe 提醒，數兆美元資金投入下，「科技七巨頭」自由現金流僅數千億美元，企業尚未顯現顯著投資回報。

高估值下的潛在風險同樣不容忽視。紐約梅隆銀行財富管理策略師 Alicia Levine 表示，華爾街預估「科技七巨頭」第三季收益成長約為上季的一半，高門檻下業績不如預期將引發市場調整。

此外，地緣政治與貿易不確定性也增添變數，城堡投資固定收益部門負責人 Nohshad Shah 強調，目前估值下股市對衝擊極為敏感。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 則認為，未來四個月大型科技股獲利增速仍將顯著高於標普 500 其他成分股，但明年第一季後差距恐縮小。這種「少數企業長期超指數增長」的情況史無前例，市場只能依賴「自行判斷」，核心矛盾在於投資者對宏觀環境與企業基本面的信心。

目前，「科技七巨頭」在標普 500 指數中權重已達 34%，剔除特斯拉後，未來 12 個月本益比均值 30 倍，較指數整體溢價 34%，標普 500 當前本益比為 22.4 倍，高於過去五年均值 20 倍。

摩根大通資產管理首席全球策略師 David Kelly 直言，科技股高度集中「略感緊張」，需格外謹慎。儘管市場對估值泡沫與回檔風險擔憂升溫，高盛仍對 AI 前景保持信心，認為此輪上漲更多由基本面增長驅動，而非非理性投機，但同時提醒投資者重視組合多元化。