鉅亨網編譯段智恆 2025-10-28 02:00

《路透》周一 (27 日) 援引多位知情人士消息報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 傾向於在 12 月進行小幅增產，延續自 4 月以來每月調升產量的步調，試圖逐步收回全球市場占有率。這項增產計畫雖有助平衡供需，但內部仍存在分歧，尤其俄羅斯在制裁壓力下對擴產持謹慎態度。

油價要穩了？OPEC+傳再議增產 俄羅斯卻不太願意(圖：REUTERS/TPG)

每月調升策略延續 8 國擬再增產 13.7 萬桶 / 日

OPEC + 包括 OPEC13 個成員國與俄羅斯等 9 個非 OPEC 產油國，合計掌握全球約一半的原油供應。根據熟悉內部討論的四名知情人士指出，該組織 8 個核心成員預計將於周日 (11/2) 的會議上，同意 12 月再度小幅上調產量目標，增幅約 13.7 萬桶 / 日。

這與 11 月的增幅相同，延續其自春季以來「逐步鬆綁」的方針。

OPEC + 自 4 月起陸續撤銷先前為支撐油價而實施的減產措施，至今 8 個成員國的累計增產已達每日 270 萬桶，相當於全球供應量的 2.5%，約恢復過去 5.85 百萬桶 / 日減產總量的一半。

近期，OPEC + 的增產使市場短暫出現供應過剩疑慮，國際油價於 10 月 20 日跌至五個月低點。不過，美國總統川普上周對俄羅斯兩家大型石油公司祭出新一輪制裁，推升油價回升至每桶 66 美元上方，緩解投資人對供給過剩的擔憂。

一名第五位知情人士指出，隨北半球冬季需求放緩，OPEC + 應考慮暫緩後續增產，以免在季節性需求低潮期間增加市場壓力。

截稿前，12 月交割的布蘭特原油期貨小漲 0.02%，至每桶 65.95 美元；12 月交割的西德州原油期貨上漲 0.15%，至每桶 61.59 美元。

俄羅斯態度保留 沙國力促達成共識

知情人士指出，俄羅斯雖在上月同意 13.7 萬桶 / 日的增幅，但仍對更大幅度的擴產持保留立場。由於西方制裁使俄方在尋找新買家上受阻，近期各國就新增供應分配的談判更加艱難。

俄羅斯副總理諾瓦克 (Alexander Novak) 辦公室及沙烏地阿拉伯政府均未回覆媒體置評請求。分析人士指出，俄沙兩國在過去數年多次因產量分歧產生摩擦，但最終通常會達成折衷方案。

OPEC + 的歷次減產共達每日 585 萬桶，包含 8 國自願削減 220 萬桶與 165 萬桶，以及全體成員削減 200 萬桶的組合。這 8 個核心成員已於 9 月底全面撤回首階段的 220 萬桶減產，並自 10 月起透過兩次 13.7 萬桶的月度調升，逐步解除第二階段 165 萬桶的限制。

川普年初曾多次施壓 OPEC 與沙烏地阿拉伯降低油價。這次 OPEC + 會議舉行前，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 將於下月訪問華府並會晤川普，外界認為這次會談將為產油國關係增添政治意涵。