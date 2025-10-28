川普昨抵日先見天皇、今會高市！5500億美元投資、國防支出成焦點

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-28 03:41

‌



據《路透》周一 (27 日) 報導，美國總統川普周一抵達日本，展開亞洲五日行程。日本已承諾 5500 億美元投資換取關稅減免，首相高市早苗周二預計將進一步承諾採購美國皮卡、大豆和天然氣，並加速國防支出。

美國總統川普周一抵達日本，展開亞洲五日形成的第二站。(圖:Reuters/TPG)

在川普抵達後，直升機載他進行東京夜間觀光，東京數座塔樓點亮了美國國旗的紅、白、藍三色燈光。他隨後前往會面日本德仁天皇。

‌



本次出訪，是川普 1 月就任以來最長的海外行程。在首站馬來西亞期間，他宣布與四個東南亞國家達成一系列貿易和關鍵礦產協議，並預計周四在南韓與中國國家主席習近平會面。

在與日本的貿易協議中，川普政府已獲得東京 5500 億美元的投資承諾，以換取美國暫緩實施嚴厲的進口關稅。商務部長盧特尼克與日本經濟產業大臣赤澤亮正是 7 月達成關稅協議的主要推手。當地媒體報導，兩人周一稍早在東京共進壽司午餐時，討論將電力基礎設施作為潛在投資領域。

高市早苗上周成為日本首位女性首相。她周六與川普首次通話時表示，強化兩國同盟是她的「首要任務」。川普也對這位前首相安倍晉三的親密盟友表示期待，稱「我認為她會很出色。」

知情人士告訴《路透》，高市希望周二與川普會面時進一步打動他，承諾採購美國皮卡、大豆和天然氣，並宣布造船協議。

高市預計將向川普保證，東京願在安全方面做更多努力。她周五告訴國會議員，計劃加速日本二戰以來最大規模的國防建設。

日本擁有美國最大規模的海外軍事力量。川普先前曾表示，東京在保衛其島嶼免受日益強勢的中國威脅方面支出不足。高市表示將加速推動國防支出增至 GDP 的 2%，但她可能難以承諾川普尋求的進一步增加，因為她的執政聯盟在國會沒有過半數席次。

美國財政部長貝森特周一在財務省與財務大臣片山皋月會面。片山皋月告訴記者，這是兩人首次面對面會談，討論高市政府的積極財政政策和日本的投資承諾，沒有直接談及日本央行的貨幣政策。