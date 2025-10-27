鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-27 19:50

‌



國邑 *(6875-TW) 宣布，旗下自主開發的吸入新藥 L608(微脂體 - 伊洛前列素) 在 2025 年美國風濕學會年會 (ACR 2025) 發表臨床一期試驗結果，除數據具突破性優勢，目前加速推進後續臨床試驗，目標成為美國首項獲准用於系統性硬化症相關肢端潰瘍 (SSc-DU) 的創新療法。

國邑*系統性硬化症新藥發表臨床一期試驗成果，加速推進後續臨床試驗。(圖：shutterstock)

國邑 * 指出，此次揭露的藥物動力學 (PK) 指標展現突破性優勢，為 L608 未來商業化奠定堅實基礎，且臨床一期試驗中未觀察到任何嚴重不良事件，數據也佐證 L608 具備良好安全性與耐受性。

‌



國邑 * 說明，系統性硬化症 (SSc) 為罕見自體免疫疾病，會對皮膚、肺部及其他器官造成纖維化，其中，約 60% 的 SSc 患者會出現肢端潰瘍 (DU)，潰瘍伴隨劇烈疼痛且難以癒合，還可能引發感染，增加截肢風險。

國邑 * 提到，目前美國市場尚無任何專門核准用於治療 SSc-DU 藥物，北美約有 10 萬名 SSc 患者，且超過一半出現肢端潰瘍的病症，顯示市場規模龐，且存在未被滿足的醫療需求，國邑 * 瞄準美國市場空白，具高度市場滲透潛力。