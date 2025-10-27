鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-27 17:40

今年 9 月花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，導致光復鄉發生淹水、道路中斷、橋樑沖毀等災情，更造成嚴重傷亡與財損，為協助受災居民重建家園，LINE Pay 與衛福部轄下公設財團法人賑災基金會合作啟動「0923 花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，自 9 月 25 日至 10 月 23 日止，LINE Pay 平台共募得 18 萬 1504 筆，逾 2.7 億元愛心善款。

LINE Pay募逾18萬筆、2.7億元善款賑災花蓮堰塞湖專案 4銀行助吸收手續費。(圖/LINE Pay)

LINE Pay 表示，本次募得之金額 2 億 7519 萬 9000 元已於 24 日全數轉付財團法人賑災基金會並用於「0923 花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，協助災區災民之災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建項目。捐款手續費全額由 LINE Pay 及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收，期盼攜手成為災後重建的堅強後盾。

花蓮受洪災重創，LINE Pay 用戶也展現溫暖善心與即時行動力，透過 LINE Pay 平台募得之捐款筆數，占本次賑災基金會整體募款筆數近六成，顯見 LINE Pay 愛心捐款平台實踐即時便利的隨手行善，成為用戶信任與喜愛的捐助管道，讓小額捐款匯聚成龐大力量。