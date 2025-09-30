鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-30 14:43

國邑 *(6875-TW) 今 (30) 日宣布，旗下吸入型新藥 L608(微脂體 - 伊洛前列素) 近日在歐洲呼吸學會 ERS 2025 年會中發表臨床一期成果，此次發表聚焦 L608 的安全性、耐受性、及藥物動力學特性，展示其在慢性血栓栓塞性肺高壓 (CTEPH) 治療上的潛力。

國邑*吸入新藥臨床一期結果於ERS發表，展示CTEPH治療潛力。(鉅亨網資料照)

國邑 * 指出，CTEPH 為嚴重且罕見的肺高壓疾病，目前僅有 3 種核准藥物，包括口服與注射型，尚無吸入型治療選擇。雖然市面上有吸入型伊洛前列素，但僅核准用於第一類肺動脈高壓 (PAH)，尚未涵蓋 CTEPH。

國邑 * 進一步表示，旗下 L608 採用微脂體緩釋技術，可減少呼吸道刺激，並將藥效延長至 12 小時，提升患者治療的便利性。而臨床一期試驗在健康受試者中進行，展現良好安全性與耐受性，在最高劑量下也未出現嚴重不良事件，藥物動力學數據同樣正向。

國邑 * 表示，除開發原有的肺動脈高壓與硬皮症相關雷諾氏症與肢端潰瘍 (SSc-RP/DU) 外，L608 也有望拓展至 CTEPH，讓患者有吸入治療選擇，同時擴大國際市場機會。