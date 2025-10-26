駁「撤台」傳聞！經濟部亮數據：前9月僑外資綠能豪擲30億美元

經濟部表示，尊重國外綠能開發商在因應外在投資環境變化及商業模式考量，調整個別公司全球投資策略布局，經濟部將持續透過不同機制 / 平台了解綠能業者遭遇議題，並提供必要行政協助，同時持續精進我國綠能投資環境，創造綠電，增加我國產業國際競爭力。



經濟部說明，綠能投資持續墊高僑外來台投資金額，僅今（114）年 1-9 月核准僑外投（增）資金額便高達近 30 億美元，包含丹麥商 ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S 約以 20 億 2,061 萬元用以轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司、盧森堡商 CI FENGMIAO SCSP 約以 6 億 7,151 萬元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司、英屬開曼群島商 STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY 約以 2 億 6,807 萬元增資巔峰海景投資股份有限公司等大型投資案，皆顯示外商直接投資金額 (FDI) 持續增加，外商將配合綠能政策規劃如離岸風電區塊開發 3.1,3.2 等，持續投資台灣。



近年國內外企業因應淨零趨勢及 RE100 承諾，對綠電需求持續攀升，產業發展需要綠電提升競爭力，太陽光電設置量中目前約有 25% 太陽光電透過轉供方式，直接售予國內民間企業使用，顯示再生能源市場已逐步多元化；經濟部表示，尊重市場機制外持續透過不同機制與平台了解綠能業者遭遇議題，並提供必要行政協助，持續精進我國綠能投資環境，創造綠電，增加我國產業國際競爭力。