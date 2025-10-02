台美經貿談判「突破點」曝光！鄭麗君揭創新「台灣模式」3大核心及4大面向

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-02 15:23

‌



行政院副院長鄭麗君今（2）日於行政院會後記者會上，詳細說明台美第五輪實體經貿磋商的最新進度，為外界關注的貿易談判揭示了台灣的堅定立場與創新策略。本次談判的三大核心焦點鎖定在「對等關稅調降」、「232 條款關稅優惠」及「高科技供應鏈合作」。

台美經貿談判「突破點」曝光！鄭麗君揭「台灣模式」3大核心及4大面向。（鉅亨網資料照）

鄭麗君強調，我方於談判中更提出了具備台灣特色的「台灣模式」，主張以企業自主規劃、政府金融信保支持、以及科學園區產業聚落經驗，協助國內高科技產業拓展美國布局，並同時鞏固台灣半導體生態系的根基。她指出，在核心議題取得完整共識後，台美雙方即可進入總結會議並簽署貿易協議，但目前在供應鏈合作與 232 條款優惠待遇上，仍需持續協商。

‌



第五輪台美貿易磋商已於 9 月 25 日至 29 日在華府舉行，我方代表團與美國貿易代表、商務部長及團隊進行了多次會談。台灣在這次談判中，積極爭取調降 20% 的暫時性稅率，並希望不疊加既有的稅率，以確保台灣企業在對美貿易中的最佳關稅利益。

鄭麗君強調，台灣的對美投資與其他友好國家如日本、韓國、歐盟的模式有所不同。針對外界盛傳的「台美晶片五五分」說法，她重申台灣不會答應此類分配條件。

鄭麗君解釋，美方的戰略目標是提升本土晶片製造能力以滿足國內需求，而台灣的策略則是在「根留台灣、布局全球」的大原則下，支持企業擴大海外投資，並以台灣的製造優勢與美國的研發創新相結合，深化高科技戰略夥伴關係。台灣將會以「國家利益與產業利益優先」的原則，來爭取最有利的投資與關稅條件。

為落實「根留台灣、布局全球」的戰略目標，政府推出了「台灣模式」來協助企業赴美投資。此模式主要涵蓋四大面向：

一、產業投資自主： 核心由企業進行投資規劃，政府的角色是協助整合佈局，確保資源有效運用。

二、金融信保支持： 建立完善的信用保證機制，旨在降低企業赴美投資的融資風險，提供必要的金融支持。

三、產業聚落合作： 借鑑台灣科學園區成功的產業聚落經驗，爭取在美國打造高科技供應鏈聚落，以減輕單一企業的負擔，提高整體效率與韌性。

四、改善投資環境： 積極向美方爭取提供土地、水電等基礎設施，以及簽證、法規上的支持，以協助台灣產業在美國形成一個完整的供應鏈生態。

鄭麗君進一步說明，台灣的國際布局絕非「產業移轉」，而是「供應鏈的延伸與擴展」，目的是建構全球半導體生態網絡。除了美國，台灣也正與歐洲、日本、中東歐等地推動半導體相關合作，例如配合台積電在德國的投資，並透過行政院的「經濟外交工作小組」與捷克、立陶宛、斯洛伐克等國強化半導體合作，同時與波蘭政府協商投資，以增強整體供應鏈的韌性。