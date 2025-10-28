鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-28 09:58

大陸上周六舉辦紀念台灣光復 80 周年大會後，官媒《新華社》連續兩天刊發署名「鍾台文」的文章，主張兩岸和平統一後，台灣現行社會制度和生活方式等將得到充分尊重，北京實行「愛國者治台」，台灣高度自治。

新華社連兩天發署名文章，提愛國者治台、高度自治。（圖：Shutterstock）

《新華社》周一（27 日）在署名「鍾台文」文章中表示，北京追求的國家統一，不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞心靈契合。

《新華社》說，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣現行社會制度和生活方式等將得到充分尊重，北京實行「愛國者治台」、台灣高度自治，台灣同胞可以真正當家做主，私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障，愛台愛鄉的感情將得到充分照顧。

《新華社》稱，兩岸統一後，台灣將突破經濟發展瓶頸，進一步分享國家發展紅利。兩岸經濟合作越深、越廣，台灣經濟越有希望實現可持續增長和跨越式發展。

《新華社》提到，台灣經濟長期面臨的結構性問題將迎刃而解，農業、旅遊等傳統產業可藉助大陸遊客與消費市場煥發新的活力。

《新華社》提及，兩岸共同市場建成後，台灣商品進入大陸將全部零關稅，台灣企業可以依托大陸雄厚的資金、龐大的市場、完整的產業體系及共建「一帶一路」倡議帶來的機遇，做大做強，台灣同胞可以從兩岸貿易中得到實實在在的好處。

《新華社》表示，兩岸產業鏈將深度融合，台灣的積體電路、精密機械、生物科技等優勢產業可與大陸產業優勢互補，兩岸企業完全能夠攜手發展，走向全球。

《新華社》說，兩岸統一後，台灣財政盡可用之於民，盡享國家整體資源。台灣不再受「台獨」分裂勢力和島內政治爭鬥荼毒，清除嚴重損害民眾福祉的根源問題。