蕭美琴：美商持續布局、投資台灣 台美關稅將爭取最有利條件

2025-09-23

副總統蕭美琴今 (23) 日出席「2025 全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇」時表示，台美產業具高度互補性，台廠在美國供應鏈中亦扮演關鍵角色，許多美商公司也加碼布局、投資台灣，台美關係一直都堅實穩固，即便面臨關稅的挑戰，談判團隊依然持續進行對話，爭取更有利的條件。

副總統蕭美琴。(圖:總統府提供)

蕭美琴致詞時表示，論壇將公布今年台商影響力排名，不僅是一個數字或名次，而是反映台灣企業在國際舞台上的努力、韌性以及所創造的價值，

蕭美琴指出，現在世界局勢變化快速，台灣正站在一個充滿挑戰但也充滿機會的關鍵轉折點，包括美國的關稅挑戰、地緣政治風險，還是對岸產能生產過剩 等諸多挑戰，這些變局雖然帶給產業很大的影響，但相信台灣能安然度過危機。

蕭美琴舉例，台灣在戰後 1960 年代面對石油危機、退出聯合國及外交風雲變色之際，雖面臨嚴峻挑戰 但同時也是在那個時代，我們有一群學成歸國的造山者，成立了半導體護國群山，90 年代加入 WTO，到 2000 年全球化時代來臨， 如今又面對過去貿易體系劇烈變化的全新時代，卻也看到產業不斷成長轉型，不僅在股市、經濟成長、人均 GDP 各項指標名列前茅，這是大家努力的成果。

蕭美琴強調，政府是海外台商的堅實後盾，這幾年行政院持續推動「投資臺灣三大方案」，就是希望讓台商根留台灣、布局全球，也鼓勵產業進行雙軸轉型，導入 AI 和智慧技術，加速產業升級。尤其台美關也係持續堅實穩固，雙方理念相近，談判團隊更持續爭取更有利的條件，尤其台美產業具高度互補性，台灣企業在美國供應鏈中亦扮演關鍵角色，