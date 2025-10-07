鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-07 19:48

中央銀行今 (7) 日公布 9 月底台灣外匯存底金額正式突破 6000 億美元大關，再創新高，外界關注，台美關稅談判進入深水區，我國外匯存底部位龐大是否會成為談判籌碼？央行官員回應，匯率議題是由央行與美國財政部直接溝通，並未參與經貿小組談判，兩件事完全獨立。

台美貿易談判進入深水區 央行：外匯存底並非籌碼 匯率議題另談。

針對近月新台幣匯率走勢，外匯局局長蔡烱民指出，9 月美元變動不大，但台幣反而小幅升值，這與美股、科技股的強勢表現有關。Fed 啟動降息後，美國科技七雄股價飆漲，資金行情助攻科技股走強，台股同步受惠，帶動市值快速成長。

蔡烱民說明，7 至 9 月外匯存底變化屬例行調節，其中 7 月幾乎未介入，8 月因台幣貶勢較重進而減少外匯存底，9 月則因外資進出波動較大，進場調節後外匯存底反而增加，並強調「我們主要是為了避免匯率過度波動，並非為了影響匯率方向。」

此外，南韓與美國日前達成匯率協議，首爾將每月提供干預匯市數據給美國，有望降低列為「匯率操縱國」的風險。外界關注，正值台美貿易談判之際，我外匯存底已突破 6000 億美元，是否可能成為談判籌碼？

蔡烱民回應，台灣央行與美國財政部維持良好的溝通，央行並未參與台美經貿工作小組的談判，不清楚進度如何，強調「匯率議題是獨立處理，和其他經貿議題無關」。

此外，日本、韓國雖與美國達成協議，但細節尚不明朗，到底是融資或是現金直接投資，雙方在認知上似乎存在落差，台灣談得如何也不太清楚。

事實上，台灣與韓國的狀況很不一樣，蔡烱民說，首先，台灣每年經常帳順差規模非常大，出超就高達 1000 億美元；其次，台灣長期累積龐大的海外資產，規模約新台幣 3 兆元，國人持有淨資產高達 1.5 兆元，除了民間投資之外，很大一部分是企業持有，可用於對外投資，這也是廠商投資的資金來源。