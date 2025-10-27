鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-27 17:37

美中貿易磋商達成初步共識，加上美國上周公布 CPI 年增率低於預期，增添聯準會降息機率，帶動四大指數創高。今 (27) 日亞股全面走揚，台股盤中一度突破 28000 點大關，日經指數盤中也來到 50000 點的歷史新高，激勵在台掛牌的多檔日股 ETF 創掛牌新高。

3大利多驅動！日經指數漲破5萬點里程碑 2檔半導體ETF單日漲逾4%最強（圖：shutterstock）

中國信託投信表示，美中在馬來西亞吉隆坡的貿易談判初步達成共識，中國暫緩稀土出口管制，恢復購買美國大豆；美國則不加徵中國 100% 關稅，降低市場不確定性，也讓風險資產迎來反彈。此外，美國上週公布 CPI 略低於預期，強化聯準會再次降息可能性，利多消息接踵而來，今日包含台股在內的亞洲股市皆大漲，台股盤中一度突破 28000 點，續創歷史新高，尾盤雖有拉回，收在 27993.63 點，但仍創下歷史新紀錄。

除了台股外，日經指數 27 日盤中漲逾千點，突破 50000 點里程碑。中國信託投信表示，日本政局迎來歷史性時刻，高市早苗成為日本史上首位女首相。作為「安倍經濟學」的追隨者，預期高市將延續財政擴張、貨幣寬鬆的政策基調，有利於資產價格持續推升。關稅利空底定、政局轉穩，加上政策持續寬鬆，使外資回補意願濃厚，也成為日股持續上攻的一大助力。

00954 經理人許家瑜表示，在高市新政府傾向持續寬鬆的政策基調下，成長型產業如生成式 AI、廣義 IT 自動化等最受市場看好。在全球 AI 浪潮的推動下，半導體產業作為科技創新的基石，無疑是日本股市中最具潛力的高成長板塊之一。日本在半導體材料、設備等領域擁有領先優勢，可望在全球供應鏈重塑中受益。

另一方面，以日本商社為代表的企業，也正經歷一場價值重估。00955 經理人辛忠駿表示。商社具備「低估值、高自由現金流、多角化經營」等優勢，持續吸引國際頂級價值投資者的青睞。透過實地考察可見，商社已不再是傳統產業的代名詞，它們正積極進化轉型，將投資眼光放極遠，涉獵包括 AI、網路資安、智慧醫療、再生能源及食品加工等新興領域。例如三井物產透過海外醫療投資取得數據，成為發展智慧醫療的基石，展現其高瞻遠矚與永續經營的韌性。