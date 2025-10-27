search icon



〈焦點股〉2檔美股50 ETF新兵對決 009811股價領跑改寫上市新高

鉅亨網記者陳于晴 台北


在台股掛牌的美股 ETF 市場中，大多數產品持有上百檔甚至數百檔成分股，但專注於 50 檔精選標的的 ETF 相當稀有，目前市場上僅有統一美國 50(009811-TW) 與貝萊德標普卓越 50(009813-TW) 採取此策略，兩者自 10/20 貝萊德產品上市後，便展開激烈競爭。

cover image of news article
〈焦點股〉2檔美股50 ETF新兵對決 009811股價領跑改寫上市新高。(圖：shutterstock)

觀察近期兩檔美股 ETF 新兵表現，009811 今 (27) 日盤中一度攀升至 11.51 元，創下掛牌以來新高紀錄，漲幅逼近 2.5%；009813 盤中觸及 10.31 元高點，漲幅約 2%。觀察貝萊德產品上市短短四個交易日內，009811 幾乎每日都交出優於競爭對手的成績單。


法人指出，本週美國將迎來三項關鍵事件：聯準會利率決策會議、重量級企業財報發布，以及 APEC 峰會高層對話，受惠於 9 月消費者物價指數 (CPI) 數據意外放緩，市場對 Fed 降息的信心大幅提升，目前市場預期，年底前 Fed 可望再降息兩次，2026 年也將延續寬鬆政策。

而美中貿易緊張關係趨緩後，投資焦點重回企業基本面，法人分析，本季財報季開局表現優異，標普 500 指數中已公布業績的企業超過四分之一，當中約 85% 繳出優於預期的獲利成績，創下四年來最佳紀錄，為多頭行情提供堅實支撐。投資人可透過定期定額方式參與美股長線成長行情，掌握科技創新與企業獲利雙引擎驅動的投資機會。

009811、009813 股價漲幅比較

代號

009811

009813

名稱

統一美國 50

貝萊德標普卓越 50

10/20 漲幅

1.18

0.4

10/21 漲幅

1.08

1

10/22 漲幅

0.27

-0.14

10/23 漲幅

-0.44

-0.3

資料來源：證交所，單位：%。

※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。

