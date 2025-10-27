〈焦點股〉2檔美股50 ETF新兵對決 009811股價領跑改寫上市新高
鉅亨網記者陳于晴 台北
在台股掛牌的美股 ETF 市場中，大多數產品持有上百檔甚至數百檔成分股，但專注於 50 檔精選標的的 ETF 相當稀有，目前市場上僅有統一美國 50(009811-TW) 與貝萊德標普卓越 50(009813-TW) 採取此策略，兩者自 10/20 貝萊德產品上市後，便展開激烈競爭。
觀察近期兩檔美股 ETF 新兵表現，009811 今 (27) 日盤中一度攀升至 11.51 元，創下掛牌以來新高紀錄，漲幅逼近 2.5%；009813 盤中觸及 10.31 元高點，漲幅約 2%。觀察貝萊德產品上市短短四個交易日內，009811 幾乎每日都交出優於競爭對手的成績單。
法人指出，本週美國將迎來三項關鍵事件：聯準會利率決策會議、重量級企業財報發布，以及 APEC 峰會高層對話，受惠於 9 月消費者物價指數 (CPI) 數據意外放緩，市場對 Fed 降息的信心大幅提升，目前市場預期，年底前 Fed 可望再降息兩次，2026 年也將延續寬鬆政策。
而美中貿易緊張關係趨緩後，投資焦點重回企業基本面，法人分析，本季財報季開局表現優異，標普 500 指數中已公布業績的企業超過四分之一，當中約 85% 繳出優於預期的獲利成績，創下四年來最佳紀錄，為多頭行情提供堅實支撐。投資人可透過定期定額方式參與美股長線成長行情，掌握科技創新與企業獲利雙引擎驅動的投資機會。
009811、009813 股價漲幅比較
|
代號
|
009811
|
009813
|
名稱
|
統一美國 50
|
貝萊德標普卓越 50
|
10/20 漲幅
|
1.18
|
0.4
|
10/21 漲幅
|
1.08
|
1
|
10/22 漲幅
|
0.27
|
-0.14
|
10/23 漲幅
|
-0.44
|
-0.3
資料來源：證交所，單位：%。
