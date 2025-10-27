〈焦點股〉2檔美股50 ETF新兵對決 009811股價領跑改寫上市新高

在台股掛牌的美股 ETF 市場中，大多數產品持有上百檔甚至數百檔成分股，但專注於 50 檔精選標的的 ETF 相當稀有，目前市場上僅有統一美國 50(009811-TW) 與貝萊德標普卓越 50(009813-TW) 採取此策略，兩者自 10/20 貝萊德產品上市後，便展開激烈競爭。