群聯晉級準千金股！AI浪潮引爆NAND商機 5檔含「聯」高比例ETF全攻略

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-27 13:24

今（27）日台股在記憶體族群領軍下表現強勁，加權指數開盤即大漲 600 餘點。其中，NAND 控制晶片龍頭群聯（8299-TW）在美國指標廠美光股價創高激勵下，開盤即強勢鎖漲停，股價飆至 968 元歷史新高，正式向千元大關發起總攻。

群聯股價挑戰千元！AI浪潮引爆NAND商機 5檔「含聯」高比例ETF全攻略。（圖: shutterstock）

市場分析指出，群聯坐擁豐沛低價庫存，成為此波 NAND Flash 合約價上漲週期的最大受益者。隨著群聯股價飆升，高「含聯量」ETF 成為小資族參與 AI 盛宴的最佳管道，據統計至少 5 檔 ETF 對群聯持股權重超過 5%，其中以 00961 持股 7.98% 居冠。

投顧法人分析，群聯本波強勢表現，主要受惠於全球 AI 伺服器建置浪潮帶動企業級 SSD 需求大幅成長。國際投行摩根士丹利最新研報更將群聯定位為 AI 半導體供應鏈核心要角，重申「優於大盤」評等，目標價直指千元。

市場分析指出，當前 QLC NAND 晶片供給趨緊，部分需求轉向 TLC 規格，推升整體 NAND Flash 合約價漲幅超預期。群聯坐擁豐沛低價庫存，成為此波價格上漲週期最大受益者，營運基本面極為強勁。

隨著群聯股價飆升，高「含聯量」ETF 成為小資族參與 AI 盛宴的最佳管道。據 CMoney 統計，目前至少 5 檔 ETF 對群聯持股權重超過 5%，其中 FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 以 7.98% 居冠，台新臺灣 IC 設計 (00947-TW)6.58% 居次，中信上櫃 ESG 30(00928-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW) 及富邦特選高股息 30(00900)** 權重均逾 5%。

值得關注的是，持股比重最高的 00961 採 ROE 選股策略，能有效挖掘兼具高成長與穩定獲利的優質企業，精準選股眼光備受市場肯定。

展望後市，法人普遍看好群聯在 AI 儲存需求驅動下的成長動能。公司旗下 Pascari 高容量企業級 SSD 解決方案，可望成為未來 2-3 年核心成長引擎；此外，國際記憶體大廠將資源集中於 HBM 生產，擴大消費性控制晶片委外訂單，群聯將迎來轉單契機，長期營運想像空間可期。

表：群聯持股權重 ETF

股票代號 股票名稱 權重 (%) 00961 FT 臺灣永續高息 7.98 00947 台新臺灣 IC 設計 6.58 00928 中信上櫃 ESG 30 6.01 00936 台新永續高息中小 5.48 00900 富邦特選高股息 30 5.2469 006201 元大富櫃 50 5.19 00934 中信成長高股息 4.28 00913 兆豐台灣晶圓製造 4.27 00927 群益半導體收益 4.2319 00919 群益台灣精選高息 2.8906 00940 元大台灣價值高息 2.04 00894 中信小資高價 30 2.02 00904 新光臺灣半導體 30 1.72 00946 群益科技高息成長 0.7752 00981A 主動統一台股增長 0.59 00984A 主動安聯台灣高息 0.3

資料來源：CMoney 資料日期：截至 2025.10.23