群聯晉級準千金股！AI浪潮引爆NAND商機 5檔含「聯」高比例ETF全攻略
鉅亨網記者張韶雯 台北
今（27）日台股在記憶體族群領軍下表現強勁，加權指數開盤即大漲 600 餘點。其中，NAND 控制晶片龍頭群聯（8299-TW）在美國指標廠美光股價創高激勵下，開盤即強勢鎖漲停，股價飆至 968 元歷史新高，正式向千元大關發起總攻。
市場分析指出，群聯坐擁豐沛低價庫存，成為此波 NAND Flash 合約價上漲週期的最大受益者。隨著群聯股價飆升，高「含聯量」ETF 成為小資族參與 AI 盛宴的最佳管道，據統計至少 5 檔 ETF 對群聯持股權重超過 5%，其中以 00961 持股 7.98% 居冠。
投顧法人分析，群聯本波強勢表現，主要受惠於全球 AI 伺服器建置浪潮帶動企業級 SSD 需求大幅成長。國際投行摩根士丹利最新研報更將群聯定位為 AI 半導體供應鏈核心要角，重申「優於大盤」評等，目標價直指千元。
市場分析指出，當前 QLC NAND 晶片供給趨緊，部分需求轉向 TLC 規格，推升整體 NAND Flash 合約價漲幅超預期。群聯坐擁豐沛低價庫存，成為此波價格上漲週期最大受益者，營運基本面極為強勁。
隨著群聯股價飆升，高「含聯量」ETF 成為小資族參與 AI 盛宴的最佳管道。據 CMoney 統計，目前至少 5 檔 ETF 對群聯持股權重超過 5%，其中 FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 以 7.98% 居冠，台新臺灣 IC 設計 (00947-TW)6.58% 居次，中信上櫃 ESG 30(00928-TW)、台新永續高息中小 (00936-TW) 及富邦特選高股息 30(00900)** 權重均逾 5%。
值得關注的是，持股比重最高的 00961 採 ROE 選股策略，能有效挖掘兼具高成長與穩定獲利的優質企業，精準選股眼光備受市場肯定。
展望後市，法人普遍看好群聯在 AI 儲存需求驅動下的成長動能。公司旗下 Pascari 高容量企業級 SSD 解決方案，可望成為未來 2-3 年核心成長引擎；此外，國際記憶體大廠將資源集中於 HBM 生產，擴大消費性控制晶片委外訂單，群聯將迎來轉單契機，長期營運想像空間可期。
表：群聯持股權重 ETF
|
股票代號
|
股票名稱
|
權重 (%)
|
00961
|
FT 臺灣永續高息
|
7.98
|
00947
|
台新臺灣 IC 設計
|
6.58
|
00928
|
中信上櫃 ESG 30
|
6.01
|
00936
|
台新永續高息中小
|
5.48
|
00900
|
富邦特選高股息 30
|
5.2469
|
006201
|
元大富櫃 50
|
5.19
|
00934
|
中信成長高股息
|
4.28
|
00913
|
兆豐台灣晶圓製造
|
4.27
|
00927
|
群益半導體收益
|
4.2319
|
00919
|
群益台灣精選高息
|
2.8906
|
00940
|
元大台灣價值高息
|
2.04
|
00894
|
中信小資高價 30
|
2.02
|
00904
|
新光臺灣半導體 30
|
1.72
|
00946
|
群益科技高息成長
|
0.7752
|
00981A
|
主動統一台股增長
|
0.59
|
00984A
|
主動安聯台灣高息
|
0.3
資料來源：CMoney 資料日期：截至 2025.10.23
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 外資賣超224億元 砍台積電1.5萬張 連12賣0050逾57萬張
- 56檔ETF股價創高！美股ETF最強兄弟檔出線 00981A漲幅登第3
- 〈ETF成分股調整〉重AI砍傳產 00881、00733等6檔台股ETF換股一次看
- 台股勇闖天關2萬8 外資卻轉賣2.41億元 面板股、旺宏、華邦電同遭減碼
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇