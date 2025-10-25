鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-25 09:10

‌



美國降息循環啟動，市場普遍預期下周聯準會 (Fed) 將再度降息，資金搶進債券 ETF 動能明顯升溫。根據統計，整體債券 ETF 規模近期重回 3 兆元大關，達 3.04 兆元，創下今年新高，今年以來資金淨流出額也縮減至 160.62 億元。

押注Fed下周降息！債市吸金潮再現 債券ETF規模重回3兆大關。(圖：shutterstock)

進一步觀察單檔表現，仍有多檔產品逆勢成長，其中群益優選非投等債 (00953B-TW) 今年以來規模大增 221.28 億元、居全市場之冠；凱基 A 級公司債增加 215 億元緊追在後；國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、國泰投資級公司債 (00725B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 等今年來規模也有百億元以上成長。

‌



群益投信債券 ETF 研究團隊指出，9 月降息後買盤持續湧入，整體景氣仍具韌性，企業體質穩健，非投等債的利息保障倍數高於長期均值，加上收益優勢與低存續期間特性，使高息債持續受市場青睞；而 ESG 概念的 BBB 級投資等級債兼具債信品質與收益優勢，具長期配置吸引力。

值得注意的是，群益 ESG 投等債 0-5(00985B-TW) 公告首次配息，預估每股配發 0.048 元，以 10 月 20 日收盤價 10.04 元計算，年化配息率約 5.74%。投資人若欲參與首次領息，最晚須於 11 月 4 日前買進。

群益優選非投等債 ETF 經理人李忠泰表示，Fed 於 9 月重啟「風險管理式降息」，並上修經濟成長率，顯示後續緩步降息機率高；在企業基本面穩健與殖利率維持高檔下，非投等債具備吸引力，進場勝率高、後市表現可期。

群益 ESG 投等債 0-5 ETF 經理人謝明志則指出，雖降息循環啟動，但節奏仍具不確定性，短天期投等債因存續期間短、利率敏感度低，可有效降低利率風險並維持穩定收益。尤其聚焦成熟市場的 ESG BBB 級短天期債，兼具流動性佳與收益優勢。