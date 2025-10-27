鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-27 13:10

‌



AI 算力爭奪戰再添關鍵戰役，谷歌 (GOOGL-US) 近日宣布與 AI 獨角獸 Anthropic 達成「里程碑式」合作，贏得其下一代 Claude 模型訓練與服務的算力支持。這筆涉及 100 萬顆谷歌自研 AI 晶片 TPU 的大單，不僅為谷歌注入強勁收入動能，更直接挑戰亞馬遜 (AMZN-US) AWS 在 AI 基礎設施領域的主導地位。

算力爭奪白熱化！谷歌用TPU搶Anthropic 亞馬遜AWS的「AI基建老大」地位保不住了？​（圖：Shutterstock）

根據摩根士丹利 (下稱大摩) 最新研究報告，Anthropic 將藉助谷歌 TPU 晶片擴展算力，支撐其模型迭代與線上服務，該協議總價值高達「數百億美元」，參照谷歌與 Meta 的合作期限推算，可能為期 6 年，年均貢獻顯著。

‌



大摩分析指出，Anthropic 自身業務在 2025 年至 2027 年有望實現 150% 年複合成長率 (CAGR)，對算力的旺盛需求是 Anthropic 選擇谷歌的關鍵。谷歌 TPU 憑藉高性價比與成本效率，成為其擴張路上的重要支撐。

對谷歌而言，這筆交易是 AI 策略的重大驗證。大摩預測，合作將為 Google 雲端 2026 年營收成長帶來 100 至 900 個基點額外提升，2027 年全面落地後，預計每年貢獻 90 億至 130 億美元穩定收入。

大摩分析師 Brian Nowak 和 Joseph Moore 表示，Anthropic 的認可，本質是對谷歌 TPU 在 AI 工作流程中差異化競爭力的肯定。

谷歌與 Anthropic 的合作消息令亞馬遜承壓。長期以來，AWS 是 Anthropic 最主要的基礎設施後盾，這次谷歌介入打破了亞馬遜的獨家優勢。

比較雙方算力規模後，谷歌此次提供的約 1GW 算力，雖不及 AWS 為 Anthropic 建設的印第安納州「Project Rainier」資料中心 2GW 容量，但已動搖 AWS 的份額根基。大摩直言，AWS 必須進一步證明其算力容量、運算效率 (性能與價格)，方能應對競爭。

技術層面，此次合作聚焦於「推理」而非「訓練」環節。谷歌 TPU v7(代號 Ironwood) 晶片專為高效推理設計，而 Anthropic 已將訓練任務主要交予 AWS。這一分工凸顯谷歌的策略，也就是憑藉客製化晶片，在 AI 推理這一關鍵環節建立護城河，與輝達 GPU 主導的訓練市場形成差異化競爭。