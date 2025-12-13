鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-13 15:40

AI熱潮邁入第四年 小摩：下一波就押Alphabet、亞馬遜 (圖:Shutterstock)

摩根大通預期 2026 年的 AI 投資支出將再創新高，Alphabet、亞馬遜與 Meta Platforms(META-US) 的合計支出將超過 4000 億美元。該公司分析師 Doug Anmuth 周五 (12 日) 表示，在這些公司之中，Alphabet 與 亞馬遜最有機會帶來最佳投報率，因為相關資本支出可望轉化為雲端業務加速成長與利潤率擴張。

Alphabet 完整 AI 生態系

Alphabet 股價今年以來大漲 65%。Anmuth 認為這股動能仍將延續，關鍵在於 Alphabet 具備完整的 AI 生態系統，從自家張量處理器 (TPU) 到前沿模型 Gemini，一應俱全。

Anmuth 寫道，「Gemini 再度登上 AI 排行榜領先地位」，該模型幾乎已被全面導入 Google 各項產品。Gemini 正在擴大市占，每月活躍用戶數已超過 6.5 億人。Google 也透過 AI Overviews 與 AI Search 的推出，反擊「AI 將重創搜尋業務」的說法。

此外，Anmuth 預期，隨著企業對 AI 算力需求爆發，Google Cloud 明年營收成長率可望加快至 40% 以上，優於上季的年增 34%。

儘管 Alphabet 股價已接近歷史高點、約為摩根大通 2027 年預估本益比 25 倍，Anmuth 仍認為 Alphabet 強大的 AI 領導地位足以支撐溢價，且可能推動該團隊上修預估，以支持更高本益比。他對 Alphabet 2026 年 12 月的目標價為每股 385 美元，主要是依據接近 30 倍的預估本益比。

Alphabet 周五收盤報每股 309.29 美元，跌幅為 1%。

亞馬遜前景好轉

相較之下，亞馬遜在 2025 年僅上漲 5%，市場憂心其雲端部門 AWS 在 AI 競賽中逐漸落後。

不過，摩根大通認為這種看法已經過時。在 亞馬遜舉行 re:Invent 大會之後，Anmuth 改變看法，如今認為 Trainium 客製化晶片、Bedrock 基礎模型平台，以及正在擴大中的合作夥伴關係，正逐步強化亞馬遜的 AI 布局。

他預估，AWS 營收成長率將在 2026 年重新加速至 23%，「而且這個預測可能仍偏保守」。

除了 AWS 以外，，摩根大通 也看好亞馬遜核心零售業務的穩健成長，動能來自仍具成長空間的生鮮雜貨與服飾品，以及更多「當日送達」(Same-Day) 配送據點。

對於擔心雲端投資報酬率的投資人而言，Anmuth 認為 亞馬遜是首選標的。即便持續大舉投資 AI，摩根大通仍預期亞馬遜的自由現金流將在明年倍增至 590 億美元，高於 2025 年預估的 240 億美元。主要動力來自零售業務的利潤率擴張，包括機器人導入與更高效的物流配送網。

亞馬遜周五收盤報每股 226.19 美元，下跌 1.8%。