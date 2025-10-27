〈房產〉苗栗平均房價3年漲27%居中部五縣市之冠 房仲曝三大關鍵優勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-27 10:14

‌



在科技題材的帶動下，中台灣房市能見度大幅提升，房仲業者彙整實價登錄資料發現，近 3 年，在中部五縣市中，以苗栗縣的平均房價漲幅最快，高達 27.2%，其次分別為彰化縣 18.3%、南投縣 13%、雲林縣 10.7%、台中市 10.4%。

苗栗頭份街景。(圖：中信房屋提供)

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，中台灣過去以傳統產業為主，近年來隨著政府積極推動產業升級，加上大型建設項目的進駐，也給區域房市增添了不少想像空間，交易量能自然水漲船高。

‌



儘管近期受川普關稅戰影響，傳統產業面臨一定壓力，市場上甚至傳出放無薪假的現象，導致買方轉趨觀望，房市也進入盤整期。不過，對自住型買方而言，這反而是積極看屋、大膽出價的好時機，因為此時屋主心態較易軟化，消費者更有機會以合理價格入手心儀物件。

對於苗栗縣平均房價漲幅領跑中部五縣市，中信房屋頭份建國加盟店店長蔡議鋒分析，這主要受三大關鍵因素驅動，首先，目前苗栗房價仍普遍落在 2 字頭，房價基期相對較低，具備可觀的補漲空間。

其次，近年苗栗建設題材豐富，包括竹南科學園區、五楊高架延伸工程，以及桃竹苗大矽谷推動方案等，不僅提升區域發展前景，也進一步帶動房市熱度與市場信心。

第三，受惠於親民的房價與未來發展性，最近幾年許多嗅覺敏銳的建商都爭先到苗栗購地推案，區內新建案價格屢創新高，部分熱門預售案的成交單價甚至觸及 5 字頭，這也在一定程度上拉抬了區域整體行情。

蔡議鋒指出，竹南與頭份兩地兼具科技題材與地緣優勢，是目前苗栗房市最炙手可熱的區域。隨著科學園區持續發展、科技大廠不斷擴張，大量高薪就業人才湧入，在強勁的剛性需求支撐下，區域房價自然扶搖直上。