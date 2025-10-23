〈房產〉房市寒風吹不進蛋黃區 雙北這4個區域個案單價飆破天花板價

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-23 10:54

2025 年房市走弱，不過仍有新案一推出就創區域單價新高，不景氣也爭氣，市調機構彙整住宅產品的實價資訊，排除露臺戶造成單價拆算過高的偏差，今年在台北市北投區，與新北市中和區、新店區、林口區分別有「潤泰之森」、「漢皇方圓」、「友座明明德」、「璽來登帝璽」分別爲單坪 153.9 萬元、122.2 萬元、105.1 萬元和 89.8 萬元登上區域之首。

台北市北投潤泰之森單價153.9萬元創區域新高。(圖：住展提供)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰表示，價量背離一直是今年房市討論重點，高房價的雙北市在一片低氣壓中不僅保持水準，甚至高還要更高，統計中的區域高單價案不脫地段、建商品牌等因素，像是位於大熱門北士科地帶的「潤泰之森」，挾著輝達話題與本身所處精華區軟橋段，又有主幹道效益，加上建商品牌定位高價，本就被市場看好將創高價，不負眾望超越先前新洲美段景觀宅價位，高樓層戶賣破單價 150 萬元，也成為全北投區門牌的第一高價案。

新北市刷新當地高單價紀錄的三行政區新案中，又以「漢皇方圓」最值得注意，由於中和區並非所謂的新北第一環高價行政區，且能來到單價 9 字頭物件也不多，該社區卻能一枝獨秀破百萬元，主因鄰近四號公園與捷運永安市場站的絕佳機能條件，原本即位於高價區，另也因區域內新案少而選擇不多，而建商的在地知名度高，加上中小坪數規劃符合市場主流，以及中和區內需買氣穩定，均造就價格。

在黃金地段新店區七張一帶推出的「友座明明德」，同樣是新案稀缺、高價地段、生活圈機能成熟、建商具備名氣，和坪數設計為中小宅、在地買盤剛需強烈等特性使然，不僅讓新店區再添單坪百萬宅生力軍，也突破當地單價天花板，房市寒風吹不進蛋黃區鐵證案例再一樁。

而重劃區地帶的林口區，去年雖有新案每坪賣上 9 字頭，但為露臺戶別而在拆算單價較為特殊，排除後則以今年在捷運 A9 站高價區新案「璽來登帝璽」頂樓戶為林口區最高單價，地段、主流坪數規劃、建商深耕區域，和當地維持一定量體的購屋需求等優勢下，新案就有價格發展空間。