北市中山、新北板橋成雙北青年購屋熱區 產業與交通是購屋考量

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-24 10:16

‌



雙北擁有豐富的就業機會，吸引眾多北漂族遷入雙北。房仲業者整理聯徵中心住宅貸款統計與內政部實價登錄資訊，盤點雙北最受 20-35 歲青年所青睞的購屋熱門行政區。數據顯示，台北市中山區近一年有 539 戶青年購屋貸款，位居北市第一；新北市則以板橋區最熱門，近一年則有 1393 戶青年購屋貸款。

台北市中山區成北市青年購屋熱區。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，新北市的三重區、淡水區與土城區近一年購屋青年也有超過千戶，緊追在板橋之後。

‌



板橋成新北市青年購屋熱區 ，產業與交通是購屋考量。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計台北市青年購屋熱區，前五名依序有中山區、內湖區、南港區、北投區與文山區，永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中山區位於台北市的中心地帶，生活機能成熟、商業發展繁榮，且捷運與公車路網密集，交通便利，吸引許多中小企業進駐，形成商辦聚落，提供大量就業機會，對青年族群吸引力強。

此外，儘管中山區平均每坪高達 83.0 萬元，但因區域內小坪數住宅供給多，青年族群還是可以找到總價相對實惠的產品。根據聯徵中心住宅貸款統計顯示，20-35 歲青年購屋總價平均落在 1941 萬元。

排名第二的內湖區，近一年有 327 戶青年購屋貸款，排名第三的南港區也有 275 戶。陳金萍指出，顯示東區門戶計畫與科技園區效應之下，帶動內湖與南港區域就業，也推升當地青年購屋自住需求。

至於新北市青年購屋熱門行政區前五名依序則有板橋區、三重區、淡水區、土城區與新莊區。陳金萍說明，板橋區是新北市的行政中心，也是重要的交通樞紐與商業重心，對於青年購屋族群而言，板橋交通便捷且就業機會豐富，因而獲得青年購屋族群青睞。房屋型態無論是江翠北側重劃區的新屋或是市區中古屋，選擇多元，也可能是帶動交易量的原因之一。

而三重區也是近年新北市的房市焦點，地理位置鄰近台北市蛋黃區，交通方面同時有捷運中和新蘆線與桃園機場捷運線行經，也成為許多青年購屋族群的選擇，近一年青年購屋貸款 1276 戶，平均房價 51.8 萬元。

陳金萍指出，淡水區今年人口已經突破 20 萬人，房市表現也相當亮眼，近一年平均單價 30.2 萬元，是榜單中最便宜的行政區，青年購屋總價約 1164 萬元，購屋總價帶相對親民，加上淡江大橋即將通車、淡北道路已動工，未來還有淡海輕軌二期，有望提升淡水區的交通量能，吸引不少預算有限的青年族群入主。