〈房產〉「捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」擬本季公告招商
鉅亨網記者張欽發 台北
桃園市政府捷運工程局今 (23) 日舉辦「桃園捷運機場線 A10 站土地開發案徵求投資人作業案」招商說明會，包括開發商與建商、零售業、壽險業及具自用需求之科技業者等參與，此案預計於第 4 季公告徵求投資人
「桃園捷運機場線山鼻站 A10 車站專用區土地開發案」，為桃園捷運機場線 A10 山鼻站前的車站專用區土地，基地面積約 1513 坪，法定容積及建蔽率為 280% 及 80%，加計土管獎勵 (上限 20%) 及捷運土地開發獎勵 (上限 50%) 後，容積率上限可達 476%，可規劃作住宅、零售、辦公室、旅館等多元使用，支援地區住宅、商業及產業發展需求。後續將採捷運土地開發方式辦理招商。本案預計於第四 季公告徵求投資人。
桃園為電子業、半導體、航空、物流、新興 AI 產業等重要發展聚落， 2025 年上半年全台廠房、廠辦交易約 557 億元，其中桃園市的交易金額達 224 億元，占交易金額的 4 成，桃園市成為企業擴廠的首選區位，具北臺灣工業發展的關鍵地位，產業發展動能強勁。產業群聚效益，以及交通機能大幅強化，吸引雙北及外縣市的人口移入就業，使桃園成為六都中唯一人口呈正成長的城市。
「桃園捷運機場線山鼻站 A10 車站專用區土地開發案」，位於桃園捷運機場線的 A10 山鼻站，捷運站往東 1 站抵達人口密集的林口市區，最快可於 45 分鐘內抵達台北車站；西側經捷運站 1 站進入航空城，快速串聯北台灣核心發展區域。近年航空城重大建設及投資案不斷，包含第三航廈的興建、統一 (1216-TW) 集團投資 235 億元設置物流園區、台灣人壽投資 520 億元國際賽事級多功能運動場館暨複合商場辦公大樓及新式物流中心等。
