〈房產〉「捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」擬本季公告招商

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-23 20:07

桃園市政府捷運工程局今 (23) 日舉辦「桃園捷運機場線 A10 站土地開發案徵求投資人作業案」招商說明會，包括開發商與建商、零售業、壽險業及具自用需求之科技業者等參與，此案預計於第 4 季公告徵求投資人

「桃園捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」說明會。(圖：第一太平戴維斯提供)

「桃園捷運機場線山鼻站 A10 車站專用區土地開發案」，為桃園捷運機場線 A10 山鼻站前的車站專用區土地，基地面積約 1513 坪，法定容積及建蔽率為 280% 及 80%，加計土管獎勵 (上限 20%) 及捷運土地開發獎勵 (上限 50%) 後，容積率上限可達 476%，可規劃作住宅、零售、辦公室、旅館等多元使用，支援地區住宅、商業及產業發展需求。後續將採捷運土地開發方式辦理招商。本案預計於第四 季公告徵求投資人。

「桃園捷運機場線山鼻站 A10 車站專用區土地開發案」。(圖第一太平戴維斯提供)

桃園為電子業、半導體、航空、物流、新興 AI 產業等重要發展聚落， 2025 年上半年全台廠房、廠辦交易約 557 億元，其中桃園市的交易金額達 224 億元，占交易金額的 4 成，桃園市成為企業擴廠的首選區位，具北臺灣工業發展的關鍵地位，產業發展動能強勁。產業群聚效益，以及交通機能大幅強化，吸引雙北及外縣市的人口移入就業，使桃園成為六都中唯一人口呈正成長的城市。